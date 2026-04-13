Σε επικίνδυνη τροχιά κλιμάκωσης εισέρχεται εκ νέου η κρίση στη Μέση Ανατολή, μετά το αδιέξοδο στις συνομιλίες που πραγματοποιήθηκαν εχθές ανάμεσα σε Ουάσινγκτον και Τεχεράνη στο Ισλαμαμπάντ.

Η άρνηση του Ιράν να υποκύψει στις απαιτήσεις των ΗΠΑ, εξόργισε τον Αμερικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ, που σε μια νέα προσπάθεια εξαναγκασμού της Τεχεράνης, ανακοίνωσε ότι επιβάλλει ναυτικό αποκλεισμό στο Στενό του Ορμούζ, το οποίο έχει επί της ουσίας κλείσει το Ιράν και ο Τραμπ είχε θέσει ως προϋπόθεση για την εκεχειρία να ανοίξει.

Ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι το πολεμικό ναυτικό των ΗΠΑ θα μπλοκάρει όλα τα πλοία που προσπαθούν να εισέλθουν ή να εξέλθουν από το Στενό του Ορμούζ, ενώ θα εντοπίζει και θα αναχαιτίζει και οποιοδήποτε πλοίο σε διεθνή ύδατα έχει πληρώσει διόδια στο Ιράν για να διασχίσει την κρίσιμη θαλάσσια οδό.

Ο Αμερικανός τόνισε ότι «δεν θα επιτραπεί στο Ιράν να κερδοσκοπεί από αυτή την παράνομη πράξη εκβιασμού», ωστόσο αυτό που φαίνεται να επιδιώκει στην πράξη είναι στερήσει μια βασική πηγή χρηματοδότησης στο καθεστώς της Τεχεράνης.

Είναι ένας μοχλός πίεσης που η κυβέρνηση δεν ήταν διατεθειμένη να χρησιμοποιήσει μέχρι τώρα, καθώς αν επιβάλλει ναυτικό αποκλεισμό -ακόμη και για το ιρανικό πετρέλαιο- οι διεθνείς τιμές του αργού θα μπορούσαν να εκτοξευθούν, αλλά φαίνεται ότι δεν έχει πλέον άλλους μοχλούς πίεσης, καθώς η Τεχεράνη αποφασισμένη να κεφαλαιοποιήσει τα κέρδη που αποκόμισε από τον 40ήμερο πόλεμο, παρά το βαρύ πλήγμα που δέχθηκε.

Απειλεί εκ νέου να αποτελειώσει το Ιράν

Παράλληλα, ο Τραμπ απείλησε ότι «όταν έρθει η κατάλληλη στιγμή, είμαστε “έτοιμοι για όλα” και ο στρατός μας θα αποτελειώσει ό,τι λίγο έχει απομείνει από το Ιράν», στέλνοντας σαφές μήνυμα στην Τεχεράνη.

Λίγο αργότερα, σε συνέντευξή του στο Fox News, σχολιάζοντας τις διαπραγματεύσεις στο Ισλαμαμπάντ σημείωσε ότι απέτυχαν, καθώς το Ιράν ήταν διατεθειμένο να εγκαταλείψει τις πυρηνικές φιλοδοξίες του, αλλά πρόσθεσε ότι «οι Ιρανοί δεν έχουν αποχωρήσει από το τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Προβλέπω πως θα επιστρέψουν και θα μας δώσουν αυτά που θέλουμε... θέλω τα πάντα, δεν έχουν διαπραγματευτικά χαρτιά».

Απείλησε μάλιστα ότι αν δεν επιτύχει τον στόχο του, θα μπορούσε να ισοπεδώσει το Ιράν «σε μία μέρα», αναφερόμενος σε πλήγματα ακόμα και σε ενεργειακές υποδομές της χώρας.

Αδιάλλακτη η Τεχεράνη

Η οργισμένη αντίδραση του Τραμπ προκάλεσε την άμεση αντίδραση της Τεχεράνης, που απάντησε και αυτή με απειλές, χαρακτηρίζοντας «ηγεμονική» τη στάση της Ουάσινγκτον.

Οι Φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης προειδοποίησαν μάλιστα τον Αμερικανό πρόεδρο ότι «οποιαδήποτε λανθασμένη εκτίμηση ή εχθρική κίνηση» στο Ορμούζ θα παγιδεύσει τις Ηνωμένες Πολιτείες «σε θανατηφόρα δίνη στο Στενό», χαρακτηρίζοντας «υπερβολικές» της απαιτήσεις της Ουάσινγκτον.

Η Τεχεράνη τόνισε μάλιστα πως οποιοδήποτε πολεμικό πλοίο αποπειραθεί να πλησιάσει το Στενό του Ορμούζ θα θεωρηθεί πως παραβιάζει την κατάπαυση πυρός δύο εβδομάδων που συμφωνήθηκε με τις ΗΠΑ και θα αντιμετωπισθεί σκληρά και αποφασιστικά.

Η Τεχεράνη κλιμάκωσε περαιτέρω τη ρητορική της, αργότερα, με τον αρχηγό του ιρανικού Πολεμικού Ναυτικού να χαρακτηρίζει «γελοίες» τις δηλώσεις του Τραμπ, σημειώνοντας «Οι απειλές του προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών να επιβάλει ναυτικό αποκλεισμό εναντίον του Ιράν (...) είναι εντελώς γελοίες και διασκεδαστικές».

Η ανεξέλεκτη κλιμάκωση της ρητορικής και από τις δύο πλευρές εγείρει φόβους ότι η ήδη εύθραυστη εκεχειρία θα μπορούσε να καταρρεύσει ανά πάσα στιγμή και να ξεκινήσει εκ νέου ο πόλεμος με το Ιράν, που έχει ήδη προκαλέσει σοβαρούς κλυδωνισμούς όχι μόνο στις χώρες του Κόλπου αλλά και στην παγκόσμια οικονομία.



Πηγή: skai.gr

