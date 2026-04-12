Πεζεσκιάν: Εφικτή μια συμφωνία με ΗΠΑ εφόσον «εγκαταλείψουν τον ολοκληρωτισμό τους»

Μια συμφωνία με τις ΗΠΑ είναι εφικτή, εφόσον «η αμερικανική κυβέρνηση εγκαταλείψει τον ολοκληρωτισμό της» δήλωσε το βράδυ της Κυριακής ο πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν.

«Αν η αμερικανική κυβέρνηση εγκαταλείψει τον ολοκληρωτισμό της και σεβαστεί τα δικαιώματα του ιρανικού έθνους, σίγουρα θα βρεθούν τρόποι για την επίτευξη συμφωνίας», έγραψε χαρακτηριστικά.

Ο Πεζεσκιάν ευχαρίστε επίσης «για την προσφορά τους τα μέλη της διαπραγματευτικής επιτροπής, ιδιαίτερα τον αγαπητό μου αδελφό, τον Δρ. Γκαλίμπαφ».

Η δήλωσή του ακολουθεί τηλεφωνική επικοινωνία που είχε νωρίτερα την Κυριακή με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, κατά την οποία φέρεται να είπε ότι η Τεχεράνη είναι έτοιμη να καταλήξει σε συμφωνία για να διασφαλιστεί «διαρκής περιφερειακή ειρήνη», υπό την προϋπόθεση ότι θα γίνουν σεβαστά τα εθνικά συμφέροντα του Ιράν.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.