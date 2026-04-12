Ιρανός πρέσβης στο Πακιστάν: Η διπλωματική οδός παραμένει ανοιχτή

Σε μια ημέρα κατά την οποία Ιρανοί και Αμερικανοί αξιωματούχοι αντάλλαξαν σφοδρές απειλές και κατηγορίες για τις αποτυχημένες συνομιλίες στο Ισλαμαμπάντ αυτό το Σαββατοκύριακο, ο πρεσβευτής του Ιράν στο Πακιστάν διατύπωσε μια πολύ λιγότερο ανησυχητική θέση σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το βράδυ της Κυριακής.

Ο Ρεζά Αμίρι Μογαδάμ, ο οποίος ήταν ανώτερο μέλος της ιρανικής αντιπροσωπείας στις συνομιλίες, δήλωσε ότι οι συνομιλίες στο Ισλαμαμπάντ δεν θα πρέπει να θεωρηθούν ως ένα γεγονός «αλλά ως μια διαδικασία».

«Οι Συνομιλίες του Ισλαμαμπάντ έθεσαν τα θεμέλια για μια διπλωματική διαδικασία που, εάν ενισχυθούν η εμπιστοσύνη και η βούληση, μπορεί να δημιουργήσει ένα βιώσιμο πλαίσιο για τα συμφέροντα όλων των πλευρών», έγραψε στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X.

The Islamabad Talks is "not an event but a process."

The Islamabad Talks laid the foundation for a diplomatic process that, if trust and will are strengthened, can create a sustainable framework for the interests of all parties.



I would like to express my gratitude to the… — Reza Amiri Moghadam (@IranAmbPak) April 12, 2026

Ο Μογαδάμ, διπλωμάτης με στενές διασυνδέσεις στην Τεχεράνη, ήταν μία από τις λίγες ιρανικές φωνές που επισήμαναν την περασμένη εβδομάδα ότι το Ιράν και οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να αναζητήσουν μια διέξοδο από τη σύγκρουση.





