Αρχηγός Ναυτικού του Ιράν: «Γελοίες» οι απειλές των ΗΠΑ για αποκλεισμό του Ορμούζ 

Ο αρχηγός του ιρανικού Πολεμικού Ναυτικού χαρακτήρισε σήμερα «γελοίες» τις δηλώσεις του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος θέλει να επιβάλει αποκλεισμό του Στενού του Ορμούζ μετά την αποτυχία των διαπραγματεύσεων μεταξύ των δύο πλευρών.

«Οι γενναίοι άνδρες της ναυτικής δύναμης (...) εποπτεύουν και ελέγχουν όλες τις κινήσεις» των Αμερικανών στην περιοχή, δήλωσε ο Σαχράμ Ιρανί, σύμφωνα με την ιρανική κρατική τηλεόραση.

«Οι απειλές του προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών να επιβάλει ναυτικό αποκλεισμό εναντίον του Ιράν (...) είναι εντελώς γελοίες και διασκεδαστικές», πρόσθεσε.

Εν τω μεταξύ, νωρίτερα οι ιρανοί Φρουροί της Επανάστασης δήλωσαν επίσης σήμερα πως οποιοδήποτε πολεμικό πλοίο αποπειραθεί να πλησιάσει το Στενό του Ορμούζ θα θεωρηθεί πως παραβιάζει την κατάπαυση πυρός δύο εβδομάδων που συμφωνήθηκε με τις ΗΠΑ και θα αντιμετωπισθεί σκληρά και αποφασιστικά.

Το στενό βρίσκεται υπό τον έλεγχο και την «ευφυή διαχείριση» του ιρανικού Πολεμικού Ναυτικού, υποστηρίζουν οι Φρουροί σε δήλωση που μεταδόθηκε από ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης, στην οποία προσθέτουν ότι είναι «ανοικτά για την ασφαλή διέλευση μη πολεμικών πλοίων σύμφωνα με συγκεκριμένους κανόνες».

Διαβάστε όλες τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

