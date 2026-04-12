Μετά την οργισμένη του ανάρτηση στο Truth Social, όπου ανακοίνωσε τον αποκλεισμό του Στενού του Ορμούζ από το πολεμικό ναυτικό, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) μίλησε στο Fox News για τα σχέδια των ΗΠΑ μετά τις αποτυχημένες συνομιλίες με το Ιράν στο Ισλαμαμπάντ.

Όπως εκτίμησε «δεν θα μας πάρει πολύ να καθαρίσουμε το Στενό Ορμούζ», σημειώνοντας: «πιστεύουμε πως πολλές χώρες θα μας βοηθήσουν σε αυτό, οι σύμμαχοι του Κόλπου έχουν ήδη αρχίσει να μας βοηθούν».

Εξήγησε πως οι ΗΠΑ και άλλες χώρες θα στείλουν ναρκαλιευτικά στο Ορμούζ για να απομακρύνουν τις νάρκες που τοποθέτησε το Ιράν. «Έχουμε ναρκαλιευτικά εκεί. Διαθέτουμε εξαιρετικά εξελιγμένα υποβρύχια ναρκαλιευτικά. Είναι τα πιο σύγχρονα και τα καλύτερα, αλλά στέλνουμε και πιο παραδοσιακά ναρκαλιευτικά. Και, όπως αντιλαμβάνομαι, το Ηνωμένο Βασίλειο και κάποιες άλλες χώρες στέλνουν επίσης ναρκαλιευτικά», είπε χαρακτηριστικά.

Ακολούθως, ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε τις διαπραγματεύσεις μεταξύ των ΗΠΑ, του Ιράν και του Πακιστάν ως «πολύ φιλικές» και δήλωσε ότι οι ΗΠΑ πέτυχαν «σχεδόν όλα όσα θέλαμε» κατά τη διάρκεια των συνομιλιών. Ωστόσο, τελικά οι διαπραγματεύσεις απέτυχαν, καθώς το Ιράν δεν μπόρεσε να δεσμευτεί να εγκαταλείψει τις πυρηνικές του φιλοδοξίες, σημείωσε.

«Οι Ιρανοί δεν έχουν αποχωρήσει από το τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Προβλέπω πως θα επιστρέψουν και θα μας δώσουν αυτά που θέλουμε... θέλω τα πάντα, δεν έχουν διαπραγματευτικά χαρτιά», ανέφερε επίσης, ενώ επισήμανε πως η ανάρτησή του για την εξόντωση του ιρανικού πολιτισμού ήταν αυτή που τους έφερε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

Ακόμη, απείλησε πως θα μπορούσε να ισοπεδώσει το Ιράν «σε μία μέρα», αναφερόμενος σε πλήγματα στις ενεργειακές υποδομές της χώρας. «Σε μία ώρα, θα μπορούσα να καταστρέψω ολόκληρο το ενεργειακό τους δίκτυο, τα πάντα, όλα τους τα εργοστάσια, τα εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, κάτι που είναι πολύ σημαντικό. Και δεν θέλω να το κάνω, γιατί αν το κάνω, θα χρειαστούν 10 χρόνια για να το ξαναχτίσουν, δεν θα καταφέρουν ποτέ να το ξαναχτίσουνε».

Αν και ανέφερε πως οι στρατιωτικές υποδομές του Ιράν έχουν ουσιαστικά «εξαλειφθεί» μετά από περισσότερο από 40 ημέρες πολέμου με τις ΗΠΑ, σημείωσε ότι εξακολουθούν να υπάρχουν πιθανοί στόχοι, όπως οι μονάδες αφαλάτωσης νερού, το ηλεκτρικό δίκτυο και οι γέφυρες.

«Ουσιαστικά, έχουμε καταστρέψει ολόκληρη τη χώρα τους. Το μόνο που τούς έχει απομείνει είναι το νερό, το οποίο θα ήταν καταστροφικό να χτυπηθεί», πρόσθεσε.

Ο πρόεδρος ανέφερε επίσης ότι το Ιράν διαθέτει ακόμη «μερικά ακόμη εργοστάσια κατασκευής πυραύλων», τονίζοντας πως «τα γνωρίζουμε όλα».

Για τα δύο αμερικανικά αντιτορπιλικά που διέσχισαν χθες, Σάββατο το Στενό του Ορμούζ, ο πρόεδρος των ΗΠΑ είπε: «Πιθανότατα είδατε ότι στείλαμε δύο εξαιρετικά εξελιγμένα, πανέμορφα, ολοκαίνουργια αντιτορπιλικά ακριβώς στη μέση του Στενού, και κανείς δεν μας έκανε τίποτα», διαψεύδοντας την Τεχεράνη που απάντησε χτες πως ένα «αμερικανικό πολεμικό πλοίο ανέκρουσε πρύμναν μετά από την προειδοποίηση των Ιρανών ότι θα δεχτεί επίθεση εντός 30 λεπτών αν διασχίσει το Στενό».

Παράλληλα, επανέλαβε πως «θα επανεξετάσουμε την συμμετοχή μας στο ΝΑΤΟ», λέγοντας πως «δεν ήταν εκεί για εμάς».

Νωρίτερα, στην οργισμένη ανάρτησή του ο Τραμπ ανέφερε τα εξής:

«Το Ιράν υποσχέθηκε να ανοίξει το Στενό του Ορμούζ, αλλά εν γνώσει του δεν το έπραξε. Αυτό προκάλεσε ανησυχία, αναστάτωση και πόνο σε πολλούς ανθρώπους και χώρες σε όλο τον κόσμο. Λένε ότι έβαλαν νάρκες στα νερά, παρ'όλο που ολόκληρο το Πολεμικό Ναυτικό τους και τα περισσότερα από τα «ναρκοθετικά» τους έχουν καταστραφεί ολοσχερώς.

Μπορεί να το έκαναν, αλλά ποιος πλοιοκτήτης θα ήθελε να ρισκάρει; Πρόκειται για μεγάλη ντροπή και μόνιμη βλάβη στη φήμη του Ιράν και σε ό,τι έχει απομείνει από τους «ηγέτες» του, αλλά εμείς έχουμε ξεπεράσει όλα αυτά. Όπως υποσχέθηκαν, καλό θα ήταν να ξεκινήσουν τη διαδικασία για να ΑΝΟΙΞΟΥΝ ΑΜΕΣΑ ΑΥΤΗ ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΝΑΥΤΙΚΗ ΟΔΟ!

Παραβιάζουν κάθε νόμο που υπάρχει. Έχω ενημερωθεί πλήρως από τον αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς, τον ειδικό απεσταλμένο Στιβ Γουίτκοφ και τον Τζάρεντ Κούσνερ, σχετικά με τη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στο Ισλαμαμπάντ υπό την ευγενική και πολύ ικανή ηγεσία του στρατάρχη Ασίμ Μουνίρ και του πρωθυπουργού Σεχμπάζ Σαρίφ του Πακιστάν.

Είναι εξαιρετικοί άνδρες και με ευχαριστούν συνεχώς που έσωσα 30 έως 50 εκατομμύρια ζωές σε έναν πόλεμο που θα ήταν φρικτός με την Ινδία. Πάντα εκτιμώ να ακούω κάτι τέτοιο — η ανθρωπιά που εκφράζεται είναι ακατανόητη.

Η συνάντηση με το Ιράν ξεκίνησε νωρίς το πρωί και διήρκεσε όλη τη νύχτα — σχεδόν 20 ώρες. Θα μπορούσα να μπω σε πολλές λεπτομέρειες και να μιλήσω για όλα όσα επιτεύχθηκαν, αλλά μόνο ένα πράγμα έχει σημασία — ΤΟ ΙΡΑΝ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΝΑ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΕΙ ΤΙΣ ΠΥΡΗΝΙΚΕΣ ΤΟΥ ΦΙΛΟΔΟΞΙΕΣ! Από πολλές απόψεις, τα σημεία στα οποία συμφωνήσαμε είναι καλύτερα από το να συνεχίσουμε τις στρατιωτικές μας επιχειρήσεις μέχρι το τέλος, αλλά όλα αυτά τα σημεία δεν έχουν σημασία σε σύγκριση με το να επιτρέψουμε την πυρηνική ενέργεια να βρίσκεται στα χέρια τόσο ασταθών, δύσκολων και απρόβλεπτων ανθρώπων.

Οι τρεις εκπρόσωποί μου, καθώς περνούσε ο καιρός, έγιναν, όπως ήταν αναμενόμενο, πολύ φιλικοί και σεβαστικοί προς τους εκπροσώπους του Ιράν, Μοχάμαντ-Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, Αμπάς Αραγτσί και Αλί Μπαγκερί, αλλά αυτό δεν έχει σημασία, επειδή ήταν πολύ αδιάλλακτοι όσον αφορά το μοναδικό και πιο σημαντικό ζήτημα. Και, όπως έχω πάντα πει, από την αρχή, και πριν από πολλά χρόνια, ΤΟ ΙΡΑΝ ΔΕΝ ΘΑ ΑΠΟΚΤΗΣΕΙ ΠΟΤΕ ΠΥΡΗΝΙΚΟ ΟΠΛΟ!».

Σε συνέχεια της ίδια ανάρτησης, ο Τραμπ σημείωσε πως:

«Η συνάντηση πήγε καλά, συμφωνήθηκαν τα περισσότερα σημεία, αλλά το μόνο σημείο που πραγματικά είχε σημασία, τα ΠΥΡΗΝΙΚΑ και είπαν όχι. Με άμεση ισχύ, το ναυτικό των Ηνωμένων Πολιτειών, το καλύτερο στον κόσμο, θα ξεκινήσει τη διαδικασία ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ οποιουδήποτε και όλων των πλοίων που προσπαθούν να εισέλθουν ή να εξέλθουν από το Στενό του Ορμούζ. Σε κάποιο σημείο, θα φτάσουμε σε μια βάση όπου «ΟΛΟΙ ΘΑ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΝΑ ΜΠΑΙΝΟΥΝ, ΟΛΟΙ ΘΑ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΝΑ ΒΓΑΙΝΟΥΝ», αλλά το Ιράν δεν επέτρεψε να συμβεί αυτό λέγοντας: «Μπορεί να υπάρχει μια νάρκη κάπου εκεί έξω», την οποία κανείς δεν γνωρίζει εκτός από αυτούς.

ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΕΚΒΙΑΣΜΟΣ, και οι ηγέτες χωρών, ειδικά των ΗΠΑ, δεν θα εκβιαστούν ποτέ. Έχω επίσης δώσει οδηγίες στο ναυτικό μας να αναζητά και να αναχαιτίζει κάθε σκάφος σε διεθνή ύδατα που έχει πληρώσει διόδια στο Ιράν. Κανείς που πληρώνει παράνομα διόδια δεν θα έχει ασφαλή διέλευση στις ανοιχτές θάλασσες. Θα ξεκινήσουμε επίσης την καταστροφή των ναρκών που έστρωσαν οι Ιρανοί στα Στενά. Οποιοσδήποτε Ιρανός πυροβολήσει εναντίον μας, ή εναντίον ειρηνικών σκαφών, θα ΠΑΕΙ ΚΑΤΕΥΘΕΙΑΝ ΣΤΗΝ ΚΟΛΑΣΗ!

Το Ιράν γνωρίζει, καλύτερα από τον καθένα, πώς να ΤΕΡΜΑΤΙΣΕΙ αυτή την κατάσταση που έχει ήδη καταστρέψει τη χώρα του. Το ναυτικό τους έχει χαθεί, η πολεμική τους αεροπορία έχει χαθεί, τα αντιαεροπορικά και τα ραντάρ τους είναι άχρηστα, ο Χαμενεΐ και οι περισσότεροι από τους «ηγέτες» τους είναι νεκροί, όλα εξαιτίας της πυρηνικής τους φιλοδοξίας.

Ο αποκλεισμός θα ξεκινήσει σύντομα. Και άλλες χώρες θα συμμετάσχουν σε αυτόν τον αποκλεισμό. Δεν θα επιτραπεί στο Ιράν να επωφεληθεί από αυτή την παράνομη πράξη ΕΚΒΙΑΣΜΟΥ. Θέλουν χρήματα και, το σημαντικότερο, θέλουν πυρηνικά. Είμαστε έτοιμοι για όλα και ο στρατός θα αποτελειώσει ό,τι έχει απομείνει από το Ιράν».

Πηγή: skai.gr

