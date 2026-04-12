Το Ναυτικό Σώμα των Φρουρών της Επανάστασης προειδοποίησε τον Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) την Κυριακή πως «οποιαδήποτε λανθασμένη εκτίμηση ή εχθρική κίνηση» στο Ορμούζ θα παγιδεύσει τις ΗΠΑ «σε θανατηφόρα δίνη στο Στενό», σύμφωνα με το ημιεπίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim, που δείχνει ότι η κρίση στη Μέση Ανατολή κλιμακώνεται εκ νέου μετά το χθεσινό ναυάγιο των συνομιλιών στο Πακιστάν.

Η διοίκηση του Ναυτικού των Φρουρών της Επανάστασης προέβη στην εν λόγω προειδοποίηση λίγο αφότου ο Αμερικανός πρόεδρος ανάρτησε μήνυμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης νωρίτερα την Κυριακή, λέγοντας ότι το αμερικανικό ναυτικό θα αρχίσει να αποκλείει «οποιοδήποτε και όλα τα πλοία που προσπαθούν να εισέλθουν ή να εξέλθουν από το Στενό του Ορμούζ», μετά την κατάρρευση των ειρηνευτικών συνομιλιών στο Πακιστάν.

Ο Τραμπ πρόσθεσε ότι «οποιοσδήποτε Ιρανός επιτεθεί σε αμερικανικά πλοία ή άλλα ειρηνικά σκάφη «ΘΑ ΣΤΑΛΕΙ ΣΤΗΝ ΚΟΛΑΣΗ!»

Το Ιράν έκλεισε ουσιαστικά τη ζωτικής σημασίας θαλάσσια οδό, από την οποία διέρχεται το 20% των παγκόσμιων προμηθειών πετρελαίου και φυσικού αερίου, μετά την έναρξη του πολέμου στην περιοχή. Η κίνηση αυτή έπνιξε τον ενεργειακό εφοδιασμό παγκοσμίως και οδήγησε σε άλμα των τιμών της ενέργειας.

Δείτε εδώ όλες τις τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Πριν από λίγες ώρες, το Ναυτικό των Φρουρών της Επανάστασης προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε απόπειρα στρατιωτικών πλοίων να διασχίσουν το Στενό του Ορμούζ θα αντιμετωπιστεί με «σταθερή και ισχυρή απάντηση», σύμφωνα με τον κρατικό ραδιοτηλεοπτικό φορέα της χώρας.

Ο πρόεδρος Τραμπ, εν τω μεταξύ, έχει υποστηρίξει ότι συμφώνησε στην εκεχειρία των δύο εβδομάδων υπό τον όρο να ανοίξει «αμέσως» το Στενό του Ορμούζ. Όμως η Τεχεράνη δεν έδειξε κανένα σημάδι ότι χαλαρώνει τον έλεγχό της στην κρίσιμης σημασίας θαλάσσια οδό, παρά την εκεχειρία.

Νωρίτερα, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, ανακοίνωσε ότι οι δύο πλευρές δεν κατέληξαν σε συμφωνία στο Ισλαμαμπάντ το Σαββατοκύριακο, διότι η Τεχεράνη αρνήθηκε να εγκαταλείψει την προοπτική απόκτησης πυρηνικών όπλων.

Η Τεχεράνη από τη μεριά της ανέφερε ότι οι ΗΠΑ δεν κατάφεραν να κερδίσουν την εμπιστοσύνη της ιρανικής αντιπροσωπείας και ότι δεν σχεδιάζει περαιτέρω συνομιλίες με την Ουάσιγκτον.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.