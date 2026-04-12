Αδιέξοδο στο Ισλαμαμπάντ. Ο Τζέι Ντι Βανς ανακοίνωσε ότι οι Ιρανοί αρνήθηκαν να αποδεχτούν τους αμερικανικούς όρους να μην αναπτύξουν πυρηνικά όπλα. Τα ιρανικά ΜΜΕ δήλωσαν ότι οι «υπερβολικές απαιτήσεις» της Ουάσιγκτον κατέστρεψαν τις διαπραγματεύσεις.

«Αλλά το απλό γεγονός είναι ότι πρέπει να δούμε μια καταφατική δέσμευση ότι δεν θα επιδιώξουν πυρηνικά όπλα και δεν θα επιδιώξουν τα εργαλεία που θα τους επιτρέψουν να αποκτήσουν γρήγορα πυρηνικά όπλα», σημείωσε ο Βανς στους δημοσιογράφους. «Αυτός είναι ο βασικός στόχος του προέδρου των ΗΠΑ. Και αυτό προσπαθήσαμε να επιτύχουμε μέσω αυτών των διαπραγματεύσεων». Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος έφυγε από το Ισλαμαμπάντ.

.@VP: "The simple fact is that we need to see an affirmative commitment that they will not seek a nuclear weapon, and they will not seek the tools that would enable them to quickly achieve a nuclear weapon." https://t.co/A6Wl97qbAV pic.twitter.com/DNEL4JSlj2 — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) April 12, 2026

Ο πόλεμος με το Ιράν ξεκίνησε στα τέλη Φεβρουαρίου και οι μαραθώνιες συνομιλίες ολοκληρώθηκαν μετά από 21 ώρες. Οι «κόκκινες γραμμές» της Τεχεράνης δεν έσπασαν.

Το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Tasnim του Ιράν ανέφερε επίσης ότι οι διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ στο Πακιστάν ολοκληρώθηκαν χωρίς συμφωνία, επιβεβαιώνοντας όσα είχε δηλώσει νωρίτερα ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ.

Το πρακτορείο υποστηρίζει ότι οι «υπερβολικές απαιτήσεις της Ουάσινγκτον εμπόδισαν ένα κοινό πλαίσιο». Το Press TV του Ιράν αναφέρει ότι μεταξύ των σημείων διαφωνίας ήταν σειρά ζητημάτων, όπως τα δικαιώματα διέλευσης μέσω του Στενού του Ορμούζ και τα πυρηνικά δικαιώματα της Τεχεράνης. Το Ιράν αρνήθηκε να παραδώσει το απόθεμα εμπλουτισμένου ουρανίου που διαθέτει κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων.

Το Ισλαμαμπάντ κάλεσε την Κυριακή τις ΗΠΑ και το Ιράν να συνεχίσουν να τηρούν την κατάπαυση του πυρός.

