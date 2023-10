Φόβοι για εξάπλωση του πολέμου στη Μέση Ανατολή – Επιθέσεις σε αμερικανικούς στόχους σε Συρία και Ιράκ Κόσμος 11:44, 19.10.2023 linkedin

Οργανώσεις προσκείμενες στο Ιράν - όπως οι Ταξιαρχίες της Χεζμπολάχ - κατηγορούν το Ισραήλ και τις ΗΠΑ για «σφαγή» στη Γάζα - Προειδοποιούν τους Αμερικάνους να «φύγουν» από το Ιράκ, σε διαφορετική περίπτωση θα «γευτούν τις φλόγες της κόλασης»