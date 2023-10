Ο ισραηλινός στρατός «συνεχίζει να επιτίθεται συνεχώς στη Λωρίδα της Γάζας» - Νεκρά ηγετικά μέλη της Χαμάς Κόσμος 10:43, 19.10.2023 linkedin

Σύμφωνα με το IDF, «κατά τη διάρκεια της τελευταίας ημέρας, οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις, υπό τη διεύθυνση της Σιν Μπετ, κατέστρεψαν εκατοντάδες τρομοκρατικές υποδομές της Χαμάς» - Κλιμακώνονται οι αψιμαχίες με την Χεζμπολάχ