Ισραήλ: Νεκρό το 12χρονο κορίτσι με αυτισμό και η γιαγιά του που πίστευαν ότι ήταν όμηροι της Χαμάς

Νεκρή εντοπίστηκε η 12χρονη Νόγια Νταν και η 80χρονη γιαγιά της Καρμέλα που αγνοούνταν από το Κιμπούτς Νιρ-Οζ στο νότιο Ισραήλ μετά την αιφνιδιαστική επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου, όπως έκανε γνωστό η ισραηλινή κυβέρνηση.

«Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε πως οι σοροί της Νόγια και της γιαγιάς της Καρμέλα ανακαλύφθηκαν χθες. Ευχαριστούμε όλους εσάς που κοινοποιήσατε την ιστορία της για να μας βοηθήσετε να τη φέρουμε σπίτι. Οι καρδιές μας έχουν ραγίσει» αναφέρεται σε ανάρτηση στο Χ (Twitter).

We are devastated to announce that Noya and her grandmother Carmela’s bodies were discovered yesterday.



Thank you to all of you who shared her story to help us bring her home.



