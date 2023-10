«Φλέγεται» η Μέση Ανατολή: Στη σύρραξη και ο Λίβανος μετά την εμπλοκή της Χεζμπολάχ - Χερσαία επίθεση ετοιμάζει το Ισραήλ στη Γαζα

Ολοένα και αυξάνεται η ανησυχία για διεύρυνση του πολέμου στην Μέση Ανατολή μετά και την επίσημη εμπλοκή της Χιζμπολάχ στον πόλεμο που ξέσπασε στο Ισραήλ μετά την αιφνιδιαστική επίθεση της Χαμάς. Καθώς οι μάχες βρίσκονται σε εξέλιξη, η λιβανική οργάνωση Χεζμπολάχ εξέδωσε ανακοίνωση σήμερα Κυριακή αναλαμβάνοντας την ευθύνη για την επίθεση τριών ισραηλινών τοποθεσιών σε μια περιοχή γνωστή ως «Φάρμες της Σεμπάα» χρησιμοποιώντας πυραύλους και πυροβολικό. Η «Φάρμες της Σεμπάα» θεωρείται από τον Λίβανο ως κατεχόμενη από το Ισραήλ.

Οι τρεις τοποθεσίες περιλαμβάνουν την τοποθεσία Radar, την τοποθεσία Zabdin και την τοποθεσία Ruwaisat Al-Alam, ανέφερε η δήλωση της Χεζμπολάχ. Δεν υπήρχαν άμεσα αναφορές για θύματα ωστόσο, η νέα αυτή εξέλιξη προκαλεί ανησυχία για διεύρυνση των εχθροπραξιών. Ο ισραηλινός στρατός απάντησε με πυρά και drones, όπου έπληξαν θέση της Χεζμπολάχ κοντά στα σύνορα Λιβάνου – Ισραήλ.

Την ίδια ώρα, το Ισραήλ υπόσχεται σκληρά αντίποινα με τον ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου να προειδοποιεί ότι ξεκινάει έναν «μακρόχρονο και δύσκολο πόλεμο», υπογαμμίζοντας παράλληλα ότι η ευθύνη για αυτόν τον πόλεμο ανήκει στη Χαμάς.

Lebanon's terrorist movement Hezbollah issued a statement claiming responsibility for shelling three Israeli army positions.



"Out of solidarity with the Palestinian resistance forces <...> a group of our fighters this morning attacked three Zionist army positions near the… pic.twitter.com/tzXyfK1tuu