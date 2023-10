Σχοινάς για επίθεση στο Ισραήλ: Συνεργασία με τις αρχές για ενίσχυση της ασφάλειας γύρω από τις συναγωγές και τα εβραϊκά ιδρύματα

«Η αποτρόπαια τρομοκρατική επίθεση της Χαμάς στο κράτος του Ισραήλ επηρεάζει επίσης τις εβραϊκές κοινότητες σε όλη την Ευρώπη. Συνεργασία με τις αρχές για την ενίσχυση της ασφάλειας γύρω από τις συναγωγές και τα εβραϊκά ιδρύματα.» σημειώνει με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, ο Αντιπρόεδρος της Κομισιόν, Μαργαρίτης Σχοινάς.

