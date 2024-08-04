Οι ΗΠΑ προετοιμάζονται «για κάθε ενδεχόμενο», δήλωσε σήμερα ένας Αμερικανός υψηλόβαθμος αξιωματούχος, αναφερόμενος στους φόβους μιας στρατιωτικής κλιμάκωσης μεταξύ του Ιράν και του Ισραήλ.

Ο αναπληρωτής σύμβουλος του Λευκού Οίκου για θέματα Εθνικής Ασφάλειας Τζον Φίνερ επανέλαβε ωστόσο ότι «επείγει» να επιτευχθεί μια συμφωνία κατάπαυσης του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας, δύο ημέρες αφότου το Πεντάγωνο ανακοίνωσε ότι ενισχύεται η αμερικανική στρατιωτική παρουσία στη Μέση Ανατολή.

«Το Πεντάγωνο αναπτύσσει σημαντικά μέσα στην περιοχή για να προετοιμαστεί για μια ενδεχόμενη ανάγκη υπεράσπισης του Ισραήλ από μια επίθεση», είπε ο Φίνερ μιλώντας στο τηλεοπτικό δίκτυο ABC. «Ταυτόχρονα, προσπαθούμε να αποκλιμακώσουμε διπλωματικά την κατάσταση, επειδή δεν πιστεύουμε ότι ένας περιφερειακός πόλεμος θα ήταν προς το συμφέρον οποιουδήποτε αυτή τη στιγμή».

Οι ΗΠΑ κινητοποίησαν πολεμικά πλοία και μαχητικά αεροσκάφη για να προστατεύσουν τις στρατιωτικές δυνάμεις τους και τον σύμμαχό τους, το Ισραήλ, απέναντι στις απειλές που εκτοξεύουν το Ιράν και οι σύμμαχοί του, όπως η παλαιστινιακή Χαμάς και η λιβανέζικη Χεζμπολάχ.

«Δεν ξέρω τι θα κάνουν, ούτε πότε θα το κάνουν, αλλά πρέπει να διασφαλίσουμε ότι εμείς είμαστε έτοιμοι», δήλωσε νωρίτερα σήμερα στο Fox News ο Τζον Κίρμπι, ο εκπρόσωπος του Συμβουλίου Ασφαλείας του Λευκού Οίκου.

Οι ΗΠΑ, η Βρετανία, η Γαλλία και άλλες χώρες έχουν καλέσει τους πολίτες τους να φύγουν αμέσως από τον Λίβανο.

Ειδικότερα, ανάμεσα στις χώρες που έχουν εκδώσει προειδοποιήσεις μέχρι στιγμής είναι οι εξής:

Γαλλία

Ηνωμένες Πολιτείες

Ηνωμένο Βασίλειο

Ολλανδία

Καναδάς

Ινδία

Ιορδανία

Σαουδική Αραβία

Γερμανία

Ιρλανδία

Νορβηγία

Σουηδία

Βέλγιο

Δανία

Αυστραλία

Ρωσία

Ισπανία

«Ενθαρρύνουμε όσους επιθυμούν να αναχωρήσουν από τον Λίβανο να κάνουν κράτηση οποιουδήποτε εισιτηρίου έχουν στη διάθεσή τους, ακόμα κι αν αυτή η πτήση δεν αναχωρεί αμέσως ή δεν ακολουθεί το δρομολόγιο πρώτης επιλογής τους. Οι πολίτες των ΗΠΑ που δεν έχουν χρήματα για να επιστρέψουν στις Ηνωμένες Πολιτείες μπορούν να επικοινωνήσουν με την πρεσβεία για οικονομική βοήθεια μέσω δανείων επαναπατρισμού. Συνιστούμε στους πολίτες των ΗΠΑ που επιλέγουν να μην αναχωρήσουν από τον Λίβανο να προετοιμάσουν σχέδια έκτακτης ανάγκης για καταστάσεις έκτακτης ανάγκης και να είναι έτοιμοι να καταφύγουν στη θέση τους για παρατεταμένη χρονική περίοδο» επισημαίνει η πρεσβεία των ΗΠΑ.

Αυξάνεται κι άλλο η ένταση

Μέρα με τη μέρα η ένταση στη Μέση Ανατολή ανεβαίνει κι άλλο με το Ισραήλ να περιμένει τα αντίποινα του Ιράν, όπως έχει προειδοποιήσει Τη νύχτα του Σαββάτου μπαράζ ρουκετών εκτοξεύτηκε από τη Χεζμπολάχ κατά του Ισραήλ. Σύμφωνα με ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, οι περισσότερες ρουκέτες αναχαιτίστηκαν από τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας. Πλάνα που δημοσιεύτηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν το σύστημα αεράμυνας του Ισραήλ Iron Dome να αναχαιτίζει τους πυραύλους. Δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα.

Footage of tens of Hezbollah rockets getting destroyed by Iron dome in and around the Beit Hillel settlement (northern Israel). 😡 pic.twitter.com/NhRELXHBaR — Karthik Artha (@KarthikArtha) August 4, 2024

Επίθεση με μαχαίρι σημειώθηκε την Κυριακή το πρωί στο κεντρικό Ισραήλ και συγκεκριμένα, στην πόλη Χολόν, έξω από το Τελ Αβίβ με αποτέλεσμα να σκοτωθούν δύο άτομα, ένας άνδρας και μια γυναίκα 70 ετών και να τραυματιστούν ακόμη δύο.

Ο δράστης της επίθεσης ήταν ένας 34χρονος από το Σαλφίτ, μια πόλη στη βόρεια κατεχόμενη Δυτική Όχθη, ο οποίος είχε εισέλθει στο Ισραήλ παράνομα, σύμφωνα με ισραηλινά μέσα ενημέρωσης.

Μετά την επίθεση, οι ισραηλινές δυνάμεις έκλεισαν την είσοδο του Salfit - μια εξέλιξη που υποδηλώνει ότι οι ισραηλινές δυνάμεις ετοιμάζονταν για επιδρομή στην πόλη.

Κύμα Ισραηλινών συλλήψεων και επιδρομών στη Γάζα

Το Ισραήλ πραγματοποίησε ένα κύμα επιδρομών και συλλήψεων κατά τη διάρκεια της νύχτας σε πόλεις και χωριά σε όλη την κατεχόμενη Δυτική Όχθη.

Δύο Παλαιστίνιοι συνελήφθησαν στη Ντούρα, νότια της Χεβρώνας, και ένας άλλος άνδρας συνελήφθη στο Qalqilya, δυτικά της Nablus. Επιδρομές πραγματοποιήθηκαν επίσης και σε άλλες περιοχές κοντά στη Ραμάλα, όπου ένας Παλαιστίνιος πυροβολήθηκε και τραυματίστηκε.

Παράλληλα, υπάρχει μια σαφής ένδειξη ότι το Ισραήλ εντείνει τα χτυπήματά του σε όλες τις περιοχές που παρέχουν ανθρωπιστικές υπηρεσίες μετά και το χτύπημα που πραγματοποίησε στο νοσοκομείο Μαρτύρων al-Aqsa όπου σκοτώθηκαν τουλάχιστον πέντε άνθρωποι και τραυματίστηκαν 18. Συγκεκριμένα, η ισραηλινή αεροπορική επιδρομή έπληξε μια σκηνή μέσα σε ένα συγκρότημα νοσοκομείου στην κεντρική Γάζα μετά από πυρκαγιά που ξέσπασε.

Ο ισραηλινός στρατός είπε ότι χτύπησε έναν μαχητή που «διεξήγαγε τρομοκρατικές δραστηριότητες» και ότι εντοπίστηκαν δευτερεύουσες εκρήξεις, υποδεικνύοντας την παρουσία όπλων στην περιοχή.

Παράλληλα, τουλάχιστον 17 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους μετά από ισραηλινό πλήγμα το Σάββατο σε σχολείο της Γάζας και περισσότεροι από 60 τραυματίστηκαν, μεγαλώνοντας τη «μαύρη λίστα» των θυμάτων του πολέμου. Πρόκειται για πλήγμα σε έναν χώρο που είχαν βρει καταφύγιο εκτοπισμένοι που υποχρεώθηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους εξαιτίας των ισραηλινών στρατιωτικών επιχειρήσεων στη Λωρίδα της Γάζας.

«Δεκαεπτά μάρτυρες και πολλοί τραυματίες είναι ο απολογισμός ισραηλινού βομβαρδισμού στο σχολείο της Χαμάμα» αναφέρει η ανακοίνωση της υπηρεσίας πολιτικής προστασίας στη Γάζα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

