Τουλάχιστον 91 άνθρωποι σκοτώθηκαν και εκατοντάδες τραυματίστηκαν σε συγκρούσεις στο Μπανγκλαντές σήμερα, καθώς η αστυνομία εκτόξευσε δακρυγόνα και χρησιμοποίησε πλαστικές σφαίρες για να διαλύσει πλήθη διαδηλωτών που ζητούσαν την παραίτηση της πρωθυπουργού Σεΐχ Χασίνα.

Η κυβέρνηση διέταξε απαγόρευση της κυκλοφορίας επ’ αόριστον, με έναρξη στις 18.00 τοπική ώρα σήμερα (15.00 ώρα Ελλάδας). Είναι η πρώτη φορά που λαμβάνεται ένα τέτοιο μέτρο από τότε που ξεκίνησαν οι διαμαρτυρίες, τον περασμένο μήνα. Οι αρχές ανακοίνωσαν επίσης τριήμερη πανεθνική αργία από αύριο Δευτέρα.

Οι διαδηλωτές απέκλεισαν σήμερα μεγάλους αυτοκινητοδρόμους, με τους φοιτητές να ξεκινούν μια κινητοποίηση «πολιτικής ανυπακοής», πιέζοντας έτσι για την παραίτηση της κυβέρνησης. Οι ταραχές εξαπλώθηκαν σε όλη τη χώρα.

«Αυτοί που διαμαρτύρονται τώρα στους δρόμους δεν είναι φοιτητές αλλά τρομοκράτες που προσπαθούν να αποσταθεροποιήσουν το έθνος», είπε η Χασίνα μετά τη συνεδρίαση της επιτροπής εθνικής ασφάλειας, στην οποία συμμετείχαν οι αρχηγοί του στρατού, του πολεμικού ναυτικού, της αεροπορίας, της αστυνομίας και άλλων υπηρεσιών. «Καλώ τους συμπατριώτες μας να καταστείλουν αυτούς τους τρομοκράτες με πυγμή», πρόσθεσε η πρωθυπουργός.

Στόχος των διαδηλωτών έγιναν αστυνομικά τμήματα και γραφεία του κυβερνώντος κόμματος. Σύμφωνα με έναν εκπρόσωπο της αστυνομίας, τον Μπιτζόι Μπόσακ, 12 αστυνομικοί ξυλοκοπήθηκαν μέχρι θανάτου στην περιφέρεια Σιρατζγκάντζ, στο βορειοδυτικό Μπανγκλαντές.

Τουλάχιστον πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν και δεκάδες τραυματίστηκαν σε συγκρούσεις σε διάφορες συνοικίες της πρωτεύουσας Ντάκα, ανέφεραν η αστυνομία και αυτόπτες μάρτυρες.

Δύο οικοδόμοι σκοτώθηκαν καθ’ όδόν για τη δουλειά τους και άλλοι 30 άνθρωποι τραυματίστηκαν στην περιφέρεια Μουνσιγκάντζ, σε συγκρούσεις μεταξύ αντικυβερνητικών διαδηλωτών, αστυνομικών και υποστηρικτών του κυβερνώντος κόμματος. «Μεταφέρθηκαν νεκροί στο νοσοκομείο και έφεραν τραύματα από σφαίρες», είπε ο Άμπου Χένα Μοχάμαντ Τζαμάλ, ο διευθυντής του νοσηλευτικού ιδρύματος.

Η αστυνομία υποστηρίζει ότι δεν χρησιμοποιεί αληθινές σφαίρες.

Στην περιφέρεια Πάμπνα, στα βορειοανατολικά, τουλάχιστον τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και 50 τραυματίστηκαν σεε συγκρούσεις μεταξύ διαδηλωτών και υποστηρικτών του κόμματος Αουάμι της Χασίνα. Άλλοι τρεις σκοτώθηκαν σε ταραχές στην Μπογκούρα ενώ αναφέρθηκαν άλλοι 30 θάνατοι σε άλλες 12 περιφέρειες.

«Οι επιθέσεις σε νοσοκομεία είναι απαράδεκτες», είπε ο υπουργός Υγείας Σαμάντα Λαλ Σεν αφού μια ομάδα βανδάλισε ένα πανεπιστημιακό νοσοκομείο και πυρπόλησε οχήματα, μεταξύ των οποίων και ένα ασθενοφόρο, στην Ντάκα.

Για δεύτερη φορά μέσα σε έναν μήνα, η κυβέρνηση απέκλεισε την πρόσβαση στο διαδίκτυο. Οι πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης Facebook και WhatsApp δεν ήταν διαθέσιμες, ούτε μέσω ευρυζωνικής σύνδεσης. Οι αρχές έδωσαν οδηγίες στις υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών να διακόψουν το δίκτυο 4F μέχρι νεωτέρας και «μόνο το 2G θα είναι διαθέσιμο» ανέφερε ένα απόρρητο κυβερνητικό υπόμνημα που περιήλθε σε γνώση του πρακτορείου Reuters. Οι εταιρείες τηλεπικοινωνιών είχαν προειδοποιηθεί ότι θα ακυρωθούν οι άδειές τους εάν δεν συμμορφωθούν με τις κυβερνητικές εντολές.

Ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού, στρατηγός Ουάκερ-Ουζ-Ζαμάν, έδωσε εντολή στους αξιωματικούς να διασφαλίσουν την ασφάλεια της ζωής και της περιουσίας των ανθρώπων καθώς και των σημαντικών κρατικών εγκαταστάσεων, κάτω υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, ανέφερε σε ανακοίνωσή του.

«Ο στρατός του Μπανγκλαντές είναι το σύμβολο της εμπιστοσύνης του λαού. Ο στρατός είναι πάντα εδώ και θα είναι πάντα εδώ για (να προασπιστεί) τα συμφέροντα του λαού και τις ανάγκες του κράτους» ανέφερε ο στρατηγός, καλώντας τους αξιωματικούς να είναι σε επιφυλακή για τις «διάφορες φήμες» που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο και να εκτελούν τα καθήκοντά τους με εντιμότητα, ακεραιότητα και δικαιοσύνη. Ο Ζαμάν θα μιλήσει στα μέσα ενημέρωσης αύριο Δευτέρα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

