Ένας αεροπορικός βομβαρδισμός των Ισραηλινών έπληξε ένα νοσοκομειακό συγκρότημα στην κεντρική Γάζα με συνέπεια να σκοτωθούν τουλάχιστον πέντε άνθρωποι, αυξάνοντας στους 19 τους Παλαιστίνιους που σκοτώθηκαν σήμερα, δήλωσαν αξιωματούχοι των υπηρεσιών υγείας στη Γάζα, καθώς ένας ακόμη γύρος διαπραγματεύσεων ολοκληρώθηκε χωρίς αποτέλεσμα.

Ισραήλ: Βομβάρδισε το νοσοκομειακό συγκρότημα στη Γάζα

Η αεροπορική επιδρομή έπληξε την περιοχή μιας σκηνής στο συγκρότημα του νοσοκομείου Αλ Άκσα προκαλώντας φωτιά, με συνέπεια τον τραυματισμό τουλάχιστον 18 ανθρώπων, ενώ σκοτώθηκαν άλλοι πέντε, σύμφωνα με τη δήλωση των υγειονομικών αρχών.

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι χτύπησαν έναν ένοπλο που «εμπλέκονταν σε τρομοκρατικές δραστηριότητες», ενώ έγιναν και δευτερεύουσες εκρήξεις, αφήνοντας να εννοηθεί ότι υπήρχαν κι άλλα όπλα στην περιοχή.

Η ίδια ανακοίνωση ανέφερε ότι 50 στρατιωτικοί στόχοι κατά μήκος της Λωρίδας της Γάζας επλήγησαν το τελευταίο 24ωρο, συμπεριλαμβανομένων και τρομοκρατικών δικτύων.

Το ισραηλινό χτύπημα στο νοσοκομείο σήμερα έρχεται μία μέρα μετά το βομβαρδισμό σε σχολικού συγκροτήματος στη Γάζα όπου τουλάχιστον 17 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και περισσότεροι από 60 τραυματίστηκαν. Πρόκειται για πλήγμα σε έναν χώρο που είχαν βρει καταφύγιο εκτοπισμένοι που υποχρεώθηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους εξαιτίας των ισραηλινών στρατιωτικών επιχειρήσεων στη Λωρίδα της Γάζας.

«Δεκαεπτά μάρτυρες και πολλοί τραυματίες είναι ο απολογισμός ισραηλινού βομβαρδισμού στο σχολείο της Χαμάμα» αναφέρει η ανακοίνωση της υπηρεσίας πολιτικής προστασίας στη Γάζα.

