Σε δύο αυξήθηκε ο αριθμός των νεκρών από την επίθεση Παλαιστίνιου με μαχαίρι στο κεντρικό Ισραήλ σήμερα, σύμφωνα με τις ισραηλινές αρχές.

Ο άνδρας επιτέθηκε και σκότωσε μια 70χρονη γυναίκα και τραυμάτισε τρεις ακόμα ανθρώπους στο κεντρικό Ισραήλ σήμερα, εκ των οποίων ένας 70χρονος υπέκυψε λίγο αργότερα στα τραύματά του.

Ο δράστης έπεσε νεκρός από τα πυρά αστυνομικών, όπως ανακοίνωσαν οι ισραηλινές αρχές. Συγκεκριμένα, η αστυνομία ανέφερε σε ανακοίνωσή της ότι ο δράστης «εξουδετερώθηκε» στο σημείο.

Η επίθεση έγινε σήμερα κατά την ώρα αιχμής στην πόλη Χολόν, έξω από το Τελ Αβίβ. Ο δράστης μαχαίρωσε τα θύματα κοντά σε ένα πρατήριο καυσίμων και ένα πάρκο, σύμφωνα με την υπηρεσία ασθενοφόρων του Ισραήλ.

«Στο σημείο βρίσκονται ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις και διενεργούν εκτεταμένες έρευνες με ελικόπτερο και άλλα μέσα», ανακοίνωσε η αστυνομία η οποία ερευνά αν εμπλέκονται κι άλλα άτομα στην επίθεση.

Ένας 68χρονος άνδρας νοσηλεύεται σε «κρίσιμη κατάσταση» κι ένας 26χρονος ο οποίος τραυματίστηκε πια ελαφρύτερα.

Ο υπουργός Εθνικής Ασφάλειας της χώρας, Ιταμαρ Μπεν-Γκβίρ βρέθηκε στο σημείο της επίθεσης και ενθάρρυνε τους πολίτες να πάρουν τα όπλα.

«Ο πόλεμος μας δεν είναι μόνο εναντίον του Ιράν, αλλά και εδώ… Έχουμε μοιράσει χιλιάδες όπλα στους πολίτες για να τα χρησιμοποιήσουν», είπε ο Μπεν-Γκβίρ.

«Καλώ τους πολίτες να πάρουν τα όπλα και να τα χρησιμοποιήσουν», είπε.

Η επίθεση συνέβη εν μέσω κλιμάκωσης της έντασης στο Ισραήλ και την ευρύτερη περιοχή, μετά τις απειλές για αντίποινα από το Ιράν, την παλαιστινιακή Χαμάς και τη λιβανέζικη Χεζμπολάχ ύστερα από τη δολοφονία στην Τεχεράνη αυτή την εβδομάδα του επικεφαλής της Χαμάς Ισμαήλ Χανίγια στην Τεχεράνη, που αποδόθηκε στο Ισραήλ, και το ισραηλινό χτύπημα κοντά στη Βηρυτό που στοίχισε τη ζωή στον στρατιωτικό διοικητή της Χεζμπολάχ Φουάντ Σουκρ.

