Γάζα: Τουλάχιστον 17 νεκροί από ισραηλινό πλήγμα σε σχολείο

Τουλάχιστον 17 άνθρωποι σκοτώθηκαν από το χθεσινό (Σάββατο) ισραηλινό πλήγμα σε σχολικό συγκρότημα της Γάζας, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που έδωσε στη δημοσιότητα η υπηρεσία πολιτικής προστασίας του παλαιστινιακού θύλακα. Από την πλευρά του, ο ισραηλινός στρατός ισχυρίζεται ότι έπληξε κέντρο διοίκησης της Χαμάς.

«Δεκαεπτά μάρτυρες και πολλοί τραυματίες είναι ο απολογισμός ισραηλινού βομβαρδισμού στο σχολείο της Χαμάμα», αναφέρει η ανακοίνωση της υπηρεσίας πολιτικής προστασίας στη Γάζα. Ο προηγούμενος απολογισμός έκανε λόγο για δέκα νεκρούς.

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF) επιβεβαίωσαν το πλήγμα στην περιοχή, υπογραμμίζοντας πως είχε στόχο «τρομοκράτες» σε «κέντρο διοίκησης και ελέγχου της Χαμάς», το οποίο ήταν παλαιότερα γνωστό ως «σχολείο της Χαμάμα, στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας». «Από εκεί σχεδιάστηκαν και εξαπολύθηκαν διάφορες τρομοκρατικές επιθέσεις εναντίον ισραηλινών στρατιωτών. Επιπλέον, όπλα της Χαμάς κατασκευάζονταν και αποθηκεύονταν στο συγκρότημα», αναφέρει η ανακοίνωση των IDF.

Το Ισραήλ έχει κατηγορήσει κατ’ επανάληψη τη Χαμάς ότι χρησιμοποιεί μη στρατιωτικές υποδομές ως κέντρα διοίκησης ή κρησφύγετα για τους ηγέτες και τους μαχητές της.

Ο Μαχμούντ Μπασάλ, εκπρόσωπος της υπηρεσίας πολιτικής προστασίας στη Γάζα, ανέφερε νωρίτερα ότι στο σχολικό συγκρότημα είχαν βρει καταφύγιο εκτοπισμένοι που υποχρεώθηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους εξαιτίας των ισραηλινών στρατιωτικών επιχειρήσεων στη Λωρίδα της Γάζας, οι οποίες ξεκίνησαν στις 7 Οκτωβρίου μετά την άνευ προηγουμένου επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

