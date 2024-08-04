«Δεκάδες» ρουκέτες εκτόξευσε η Χεζμπολάχ εναντίον του Ισραήλ αργά το βράδυ του Σαββάτου όπως ανακοίνωσε, σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τους Παλαιστινίους στη Γάζα και εν είδει αντιποίνων για τις πρόσφατες ισραηλινές επιθέσεις στο νότιο τμήμα του Λιβάνου.

«Η Ισλαμική Αντίσταση συμπεριέλαβε τον οικισμό Μπέιτ Χιλέλ (στο βόρειο Ισραήλ) στον κατάλογο των στόχων της και τον βομβάρδισε για πρώτη φορά με δεκάδες ρουκέτες», αναφέρει η ανακοίνωση της Χεζμπολάχ.

Footage of tens of Hezbollah rockets getting destroyed by Iron dome in and around the Beit Hillel settlement (northern Israel). 😡 pic.twitter.com/NhRELXHBaR — Karthik Artha (@KarthikArtha) August 4, 2024

Σύμφωνα με ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, οι περισσότερες ρουκέτες αναχαιτίστηκαν από τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας. Πλάνα που δημοσιεύτηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν το σύστημα αεράμυνας του Ισραήλ Iron Dome να αναχαιτίζει τους πυραύλους. Δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα.

“ Hezbollah was testing Israel Iron Dome functionality and reaction last night in anticipation of something bigger to come. ” pic.twitter.com/Jnc9jMPiEJ — Nagi N. Najjar (@NagiNajjar) August 4, 2024

Το θερμόμετρο στην περιοχή ανεβαίνει μέρα με τη μέρα και οι εκκλήσεις για αποκλιμάκωση της έντασης φαίνεται να πέφτουν στο κενό. Η Χεζμπολάχ έχει προειδοποιήσει για αντίποινα ενώ χθες, Σάββατο σε ανακοίνωσή τους οι Φρουροί της Επανάστασης υπογράμμισαν ότι η εκδίκηση της Τεχεράνης θα είναι «σφοδρή και θα γίνει με κατάλληλο τρόπο, σε κατάλληλο χρόνο και τόπο» κατηγορώντας το Ισραήλ - την τολμηρή και τρομοκρατική σιωνιστική κυβέρνηση» - για τη δολοφονία του Χανίγια.

ΗΠΑ, Ιορδανία και Βρετανία «καλούν» τους πολίτες να φύγουν από το Λίβανο

Η πρεσβεία των ΗΠΑ στη Βηρυτό προέτρεψε τους πολίτες της να εγκαταλείψουν τον Λίβανο με «όποιο εισιτήριο είναι διαθέσιμο», εν μέσω έξαρσης της έντασης στη Μέση Ανατολή.

Συγκεκριμένα, η πρεσβεία των ΗΠΑ στη Βηρυτό δήλωσε: «Ενθαρρύνουμε όσους επιθυμούν να αναχωρήσουν από τον Λίβανο να κάνουν κράτηση οποιουδήποτε εισιτηρίου έχουν στη διάθεσή τους, ακόμα κι αν αυτή η πτήση δεν αναχωρεί αμέσως ή δεν ακολουθεί το δρομολόγιο πρώτης επιλογής τους. Οι πολίτες των ΗΠΑ που δεν έχουν χρήματα για να επιστρέψουν στις Ηνωμένες Πολιτείες μπορούν να επικοινωνήσουν με την πρεσβεία για οικονομική βοήθεια μέσω δανείων επαναπατρισμού. Συνιστούμε στους πολίτες των ΗΠΑ που επιλέγουν να μην αναχωρήσουν από τον Λίβανο να προετοιμάσουν σχέδια έκτακτης ανάγκης για καταστάσεις έκτακτης ανάγκης και να είναι έτοιμοι να καταφύγουν στη θέση τους για παρατεταμένη χρονική περίοδο».

Το υπουργείο Εξωτερικών της Ιορδανίας εξέδωσε επίσης συμβουλές στους πολίτες της, λέγοντας σε όσους βρίσκονται στον Λίβανο να φύγουν αμέσως και προειδοποιώντας άλλους να μην ταξιδέψουν προς τα εκεί.

Ο Καναδάς έχει επίσης προειδοποιήσει τους υπηκόους του να αποφύγουν τα ταξίδια στο Ισραήλ, πέρα ​​από τις υπάρχουσες συμβουλές που τους έχει δώσει αποτρέποντάς τους να μεταβούν στον Λίβανο, επειδή η «κατάσταση μπορεί να επιδεινωθεί περαιτέρω χωρίς προειδοποίηση» στην περιοχή.

Το Ηνωμένο Βασίλειο έχει εντείνει τις προετοιμασίες για πιθανή εκκένωση Βρετανών πολιτών από τον Λίβανο. Το Σάββατο, η κυβέρνηση επανέλαβε την έκκληση προς τους Βρετανούς υπηκόους του να φύγουν όσο «οι εμπορικές επιλογές είναι ακόμη διαθέσιμες», προσχωρώντας στις ΗΠΑ και σε πολλές άλλες χώρες.

Επίσης, η Γαλλία κάλεσε σήμερα τους πολίτες της στον Λίβανο να εγκαταλείψουν τη χώρα λόγω του κινδύνου στρατιωτικής κλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή, όπως ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Εξωτερικών σε ταξιδιωτική οδηγία. Το γαλλικό υπουργείο Εξωτερικών επανέλαβε ότι συνιστά τους Γάλλους πολίτες να μην ταξιδεύουν στον Λίβανο.

Δεκάδες εταιρείες αναστέλλουν μία μία τις πτήσεις προς Λίβανο και Ισραήλ ωστόσο, ορισμένες εταιρείες εξακολουθούν να πετούν καθιστώντας ακόμα διαθέσιμη την επιλογή να εγκαταλείψουν οι πολίτες την περιοχή.

Συγκεντρώνονται δυνάμεις στην Μέση Ανατολή

Το Γραφείο Εξωτερικών, Κοινοπολιτείας και Ανάπτυξης και το Υπουργείο Άμυνας της Βρετανίας ανέφεραν σε δήλωση το Σάββατο ότι προξενικοί εμπειρογνώμονες, αξιωματούχοι των συνοριακών δυνάμεων και στρατιωτικό προσωπικό έχουν αναπτυχθεί στην περιοχή ως μέρος του σχεδιασμού για «μια σειρά από πιθανά σενάρια σύγκρουσης».

Το αποβατικό πλοίο RFA Cardigan Bay και το HMS Duncan βρίσκονται ήδη στην ανατολική Μεσόγειο και η Πολεμική Αεροπορία θέτει μεταγωγικά ελικόπτερα σε ετοιμότητα, ανέφερε η δήλωση.

Το αμερικανικό Πεντάγωνο διατάζει να καταπλεύσουν στην περιοχή ενισχύσεις με αεροπλανοφόρο, καταδρομικά, αντιτορπιλικά και επιπλέον μαχητικά. Από την περασμένη Παρασκευή το Πεντάγωνο έχει διατάξει να σπεύσουν στην περιοχή πολεμικά πλοία και μαχητικά αεροσκάφη, μετά τις απειλές από το Ιράν και τις προσκείμενες σε αυτό Χαμάς και Χεζμπολάχ.

