DW: Νέα ταραχές στην Αγγλία, δεκάδες συλλήψεις

Σχεδόν μια εβδομάδα πέρασε από την θανάσιμη επίθεση με μαχαίρι του 17χρονου Άλεξ Μουγκάνα Ρουντακουμπάνα, γεννημένου στο Κάρντιφ με καταγωγή από την Ρουάντα, που είχε θύματα τρία κορίτσια ηλικίας 6,7 και 9 ετών. Σχεδόν αυτόματα και μια ημέρα μετά το περιστατικό οι βίαιες διαδηλώσεις εξαπλώθηκαν παντού στην χώρα.



Ψευδείς πληροφορίες στο Ίντερνετ είχαν ήδη διαρρεύσει πριν το όνομα του 17χρονου γίνει γνωστό, με πολλούς να υποστηρίζουν ότι πρόκειται για νεαρό που είχε έρθει στην χώρα ως παράτυπος μετανάστης, με βάρκα από το κανάλι της Μάγχης. Η αστυνομία από το πρώτο λεπτό διέψευσε αυτή την πληροφορία ενώ η δημοσιοποίηση των στοιχείων του δράστη επιβεβαίωσαν τις διαβεβαιώσεις αυτές.



Παρόλα αυτά, τα επεισόδια συνεχίστηκαν και οι σκηνές βίας που επικρατούν σε όλη την χώρα μοιάζουν σαν να έψαχναν απλά την αφορμή για να ξεσπάσουν. «Θέλουμε την χώρα μας πίσω», «προστατεύστε τα παιδιά μας», «σταματήστε τις βάρκες» ήταν και είναι κάποια από τα συνθήματα, ενώ οι σημαίες της Αγγλίας και Ηνωμένου Βασιλείου καλύπτουν τα σώματα των ακροδεξιών διαδηλωτών.

Φωτιές και επιθέσεις σε καταστήματα, κτίρια

Χθες Σάββατο κάποιες από τις πιο βίαιες διαδηλώσεις έλαβαν χώρα σε όλο το Ηνωμένο Βασίλειο. Η αστυνομία προχώρησε σε τουλάχιστον 100 συλλήψεις σε περιοχές της βόρειας και νοτιοδυτικής Αγγλίας αλλά και Β. Ιρλανδίας. Συγκεκριμένα σε Λίβερπουλ, Στόουκ-ον-Τρεντ, Χουλ, Μπέλφαστ, Μπλάκπουλ και Λιντς η κατάσταση ξέφυγε. Οι ταραξίες έβαλαν φωτιές, έσπασαν βιτρίνες σε δεκάδες καταστήματα και κατέστρεψαν αυτοκίνητα. Στο στόχαστρο μπήκαν επίσης πολλά μίνι-μάρκετς (καθώς τα περισσότερα από αυτά ανήκουν σε μετανάστες), τζαμιά και ισλαμικά κέντρα, ακόμη και ένα ξενοδοχείο που φιλοξενεί αιτούντες άσυλο.



Αρκετοί αστυνομικοί τραυματίστηκαν, αφού οι ταραξίες πετούσαν τούβλα και μπουκάλια προς πάσα κατεύθυνση. Να επισημανθεί ότι τα περισσότερα από τα καταστήματα που έσπασαν ή έκαψαν οι εξαγριωμένοι διαδηλωτές παράλληλα λεηλατήθηκαν από τους ίδιους. Όπως τονίζουν σήμερα οι περισσότερες βρετανικές εφημερίδες, οι βίαιες διαδηλώσεις «ενορχηστρώνονται» από ακροδεξιές οργανώσεις, με κύριο πρωταγωνιστη την English Defence League.

Οι αντιδράσεις και οι ενέργειες της κυβέρνησης

Αρκετές διαδηλώσεις προγραμματίζονται και σήμερα Κυριακή. Μόνο για το βράδυ του Σαββάτου επιστρατεύτηκαν 4.000 επιπλέον αστυνομικοί, σύμφωνα με το εθνικό συμβούλιο των επικεφαλής της αστυνομίας (National Police Chiefs' Council) ώστε να μπορέσουν να συγκρατήσουν τους ταραξίες. Αυτό σημαίνει ότι παρόμοιες εικόνες αναμένονται και για σήμερα, με την βρετανική κυβέρνηση να ξεκαθαρίζει ότι «η αστυνομία έχει την πλήρη υποστήριξή της να ενεργήσει με τον ισχυρότερο δυνατό τρόπο».



Η Ένωση Αστυνομικών Αγγλίας και Ουαλίας έκανε λόγο για «αποτρόπαιες και παράλογες πράξεις βίας» ενώ η υπουργός Εσωτερικών Ιβέτ Κούπερ ξεκαθάρισε σε έντονο τόνο ότι «θα πληρώσουν το τίμημα όσοι εμπλέκονται σε αυτές τις εγκληματικές ενέργειες».



Σύμφωνα με άρθρο των Times οι εισαγγελείς είναι σε ετοιμότητα να εκδικάσουν υποθέσεις ακόμα και νυχτερινές ώρες, ώστε να μην δημιουργηθεί συμφόρηση, ενώ σύμφωνα με όσα δήλωσε νωρίτερα η κυβέρνηση διασφαλίζει ότι υπάρχουν αρκετές θέσεις στις φυλακές της χώρας, κάτι που σχολιάζεται ως «άμεση δικαιοσύνη» για όσους εμπλέκονται στις αναταραχές.





