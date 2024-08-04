ΗΠΑ: Αμυντικού χαρακτήρα οι κινήσεις στη Μέση Ανατολή

Οι ΗΠΑ ενημερώνουν τους πολίτες τους να εγκαταλείψουν το Λίβανο, ενώ προχωρούν στην ανάπτυξη περισσότερων πολεμικών μέσων στη Μέση Ανατολή, λαμβάνοντας προληπτικά κι αμυντικά μέτρα, σύμφωνα με τον Τζόναθαν Φίνερ αναπληρωτή Σύμβουλο Εθνικής Ασφάλειας των ΗΠΑ.

“Ο στόχος μας είναι η αποκλιμάκωση, ο στόχος μας είναι η αποτροπή, ο στόχος μας είναι η άμυνα του Ισραήλ”, δήλωσε ο Φίνερ σε μία συνέντευξη στο τηλεοπτικό κανάλι CBS και στην εκπομπή "Face the Nation".

Οι περιφερειακές εντάσεις έχουν κλιμακωθεί μετά από τη δολοφονία του Ισμαήλ Χανίγια, του ηγέτη της Χαμάς, την Τετάρτη στην Τεχεράνη, μία ημέρα μετά από την επιδρομή των Ισραηλινών στη Βηρυτό και την εξουδετέρωση του Φουάντ Σουκρ υψηλόβαθμου στρατιωτικού διοικητή της Χεζμπολάχ, που όπως και η Χαμάς υποστηρίζεται από το Ιράν.

