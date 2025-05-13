Μετά την προσευχή της Κυριακής στην πλατεία του Αγίου Πέτρου, ο Πάπας Λέων ΙΔ επέβλεψε το ξεσφράγισμα του παπικού διαμερίσματος στο Αποστολικό Παλάτι του Βατικανού, το οποίο έμενε κλειστό μετά τον θάνατο του Πάπα Φραγκίσκου, το απόγευμα της 21ης Απριλίου.

Το Βατικανό έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο από τη στιγμή που ανοίγουν οι θύρες και ο νεοεκλεγείς Ποντίφικας εισέρχεται για πρώτη φορά μέσα στο παπικό διαμέρισμα, δείχνοντας σεβασμό αλλά και εντυπωσιασμένος.

Pope Leo XIV breaks the seals that had closed the papal apartment in the Apostolic Palace following the death of Pope Francis.



After the Regina Caeli prayer on Sunday, the Pope oversaw the removal of the seals that had been placed there on the afternoon of April 21.



He was… pic.twitter.com/paKru0Hlqf — Vatican News (@VaticanNews) May 12, 2025

Ο πάπας «αποσφράγισε» την είσοδο του διαμερίσματος παρουσία, μεταξύ των άλλων, του πρωθυπουργού του Βατικανού Πιέτρο Παρολίν και του υπουργού εξωτερικών της Αγίας Έδρας, καρδινάλιου Ρίτσαρντ Γκάλαγκερ.

Το παπικό διαμέρισμα στο Αποστολικό Παλάτι είναι η επίσημη κατοικία του Πάπα από τον 17ο αιώνα, αν και ο εκλιπών Φραγκίσκος είχε επιλέξει να μένει σε ένα δωμάτιο μαζί με πολλούς άλλους κληρικούς, στον ξενώνα της Αγίας Μάρθας.

Τα ιδιαίτερα διαμερίσματα του Ποντίφικα βρίσκονται στον τρίτο όροφο του Παλατιού και εκτείνονται σε περίπου δέκα δωμάτια. Αυτά περιλαμβάνουν ένα ιδιωτικό γραφείο, ένα υπνοδωμάτιο, ένα παρεκκλήσι, μια τραπεζαρία, μια κουζίνα και μια ιατρική σουίτα με οδοντιατρικές εγκαταστάσεις και εγκαταστάσεις έκτακτης ανάγκης, όλα εκτεινόμενα γύρω από την Αυλή του Σίξτου Ε΄.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τις τελευταίες ημέρες γινόταν επισκευές και εργασίες συντήρησης, αφού ο Πάπας Λέων αποφάσισε να συνεχίζει την παράδοση αιώνων και να μένει στα παπικά διαμερίσματα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.