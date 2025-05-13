Λογαριασμός
Μέσα στο «παπικό διαμέρισμα» στο Βατικανό – Βίντεο, φωτογραφίες από το εσωτερικό

Το Βατικανό έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο από τη στιγμή που ο νεοεκλεγείς Ποντίφικας εισέρχεται για πρώτη φορά, με σεβασμό αλλά και εντυπωσιασμένος

παπας λεων

Μετά την προσευχή της Κυριακής στην πλατεία του Αγίου Πέτρου, ο Πάπας Λέων ΙΔ επέβλεψε το ξεσφράγισμα του παπικού διαμερίσματος  στο Αποστολικό Παλάτι του Βατικανού, το οποίο έμενε κλειστό μετά τον θάνατο του Πάπα Φραγκίσκου, το απόγευμα της 21ης Απριλίου.

παπας λεων

Το Βατικανό έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο από τη στιγμή που ανοίγουν οι θύρες και ο νεοεκλεγείς Ποντίφικας εισέρχεται για πρώτη φορά μέσα στο παπικό διαμέρισμα, δείχνοντας σεβασμό αλλά και εντυπωσιασμένος. 

Ο πάπας «αποσφράγισε» την είσοδο του διαμερίσματος παρουσία, μεταξύ των άλλων, του πρωθυπουργού του Βατικανού Πιέτρο Παρολίν και του υπουργού εξωτερικών της Αγίας Έδρας, καρδινάλιου Ρίτσαρντ Γκάλαγκερ.

Το παπικό διαμέρισμα στο Αποστολικό Παλάτι είναι η επίσημη κατοικία του Πάπα από τον 17ο αιώνα, αν και ο εκλιπών Φραγκίσκος είχε επιλέξει να μένει σε ένα δωμάτιο μαζί με πολλούς άλλους κληρικούς, στον ξενώνα της Αγίας Μάρθας.

Τα ιδιαίτερα διαμερίσματα του Ποντίφικα βρίσκονται στον τρίτο όροφο του Παλατιού και εκτείνονται σε περίπου δέκα δωμάτια. Αυτά περιλαμβάνουν ένα ιδιωτικό γραφείο, ένα υπνοδωμάτιο, ένα παρεκκλήσι, μια τραπεζαρία, μια κουζίνα και μια ιατρική σουίτα με οδοντιατρικές εγκαταστάσεις και εγκαταστάσεις έκτακτης ανάγκης, όλα εκτεινόμενα γύρω από την Αυλή του Σίξτου Ε΄.

παπας

παπας

Σύμφωνα με πληροφορίες, τις τελευταίες ημέρες γινόταν επισκευές και εργασίες συντήρησης, αφού ο Πάπας Λέων αποφάσισε να συνεχίζει την παράδοση αιώνων και να μένει στα παπικά διαμερίσματα.

