Του Γιάννη Χανιωτάκη

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Καναδό ομόλογο του Μαρκ Κάρνεϊ το βράδυ της Δευτέρας. Ο κ. Ο Στάρμερ ξεκίνησε τη συνομιλία συγχαίροντας τον Κάρνεϊ για την εκλογική της νίκη, την οποία χαρακτήρισε «φανταστική».

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, οι δύο ηγέτες αναφέρθηκαν στις Ηνωμένες Πολιτείες και στην ανάγκη περαιτέρω εμβάθυνσης των διμερών σχέσεων Ηνωμένου Βασιλείου – Καναδά. Η ειδική μνεία έγινε στην ενίσχυση της οικονομικής συνεργασίας και των τεχνολογικών δεσμών, με στόχο τη στήριξη των εργαζομένων και στις δύο χώρες.

Στο επίκεντρο της συνομιλίας βρέθηκε και η πρόσφατη σύνοδος της συμμαχίας των προθύμων στο Κίεβο. Ο Βρετανός πρωθυπουργός ευχαρίστησε τον κ. Κάρνεϊ για τη συμμετοχή του, ενώ και οι δύο υπογράμμισαν την ανάγκη αύξησης της διεθνούς πίεσης προς τον Ρώσο Πρόεδρο, Βλαντιμίρ Πούτιν, ώστε να αποδεχθεί μια άνευ όρων κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία.

Ο κ. Στάρμερ εξέφρασε, επίσης, την πρόθεσή του να βρεθεί στον Καναδά τον επόμενο μήνα, στο πλαίσιο της Συνόδου Κορυφής της G7, χαρακτηρίζοντάς την ως μια ακόμη σημαντική ευκαιρία για την ενίσχυση της διεθνούς στήριξης προς την Ουκρανία.

Οι δύο ηγέτες συμφώνησαν να παραμείνουν σε στενή επικοινωνία το επόμενο διάστημα.

Πηγή: skai.gr

