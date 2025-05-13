Κίεβο: Ο Ζελένσκι θέλει συνάντηση «ενώπιος ενωπίω» με τον Πούτιν και μόνο

Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι θα συναντηθεί μόνο με τον ομόλογό του της Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν για συνομιλίες στην Τουρκία την Πέμπτη, και όχι με άλλα μέλη της ρωσικής αντιπροσωπείας, ξεκαθάρισε στο Reuters την Τρίτη ένας σύμβουλος του Ουκρανού προέδρου.

Ο Ζελένσκι έχει δηλώσει ότι είναι έτοιμος να συναντηθεί με τον Πούτιν στην Κωνσταντινούπολη για συνομιλίες με στόχο τον τερματισμό του πολέμου.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προσφέρθηκε να συμμετάσχει στις ειρηνευτικές συνομιλίες μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας. Η Ρωσία, παρότι αρχικά εμφανίστηκε θετική, δεν έχει διευκρινίσει εάν σκοπεύει να συμμετάσχει στις συνομιλίες και σε ποιο επίπεδο.

H Τουρκία είναι έτοιμη να φιλοξενήσει τις συνομιλίες Ρωσίας - Ουκρανίας δήλωσε τη Δευτέρα ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, όπως μεταδίδει το Reuters.

Πηγή: skai.gr

