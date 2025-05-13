FT: Η ΕΕ ετοιμάζει Plan B με capital controls και δασμούς κατά της Ρωσίας

Οι Βρυξέλλες ετοιμάζονται να χρησιμοποιήσουν κεφαλαιακούς ελέγχους και δασμούς κατά της Ρωσίας σε περίπτωση που η Ουγγαρία μπλοκάρει την επέκταση των οικονομικών κυρώσεων που έχει επιβάλει η ΕΕ στη Μόσχα σε απάντηση στον πόλεμό της στην Ουκρανία.

Όπως αναφέρουν οι Financial Times, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ενημερώσει τις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες ότι ένα μεγάλο μέρος των κυρώσεων, συμπεριλαμβανομένων 200 δισεκατομμυρίων ευρώ σε παγωμένα ρωσικά κρατικά περιουσιακά στοιχεία, θα μπορούσε να μεταφερθεί σε διαφορετική νομική βάση για να παρακαμφθεί το βέτο της Βουδαπέστης, δήλωσαν στους Financial Times πέντε αξιωματούχοι που ενημερώθηκαν για τις τρέχουσες συζητήσεις.

Οι προετοιμασίες έρχονται καθώς η ΕΕ έχει δεσμευτεί να διατηρήσει την οικονομική πίεση στη Μόσχα εν μέσω διπλωματικών προσπαθειών για να την αναγκάσει να συμφωνήσει σε μια προτεινόμενη κατάπαυση του πυρός και σε άμεσες ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις με την Ουκρανία.

«Είμαστε όλοι επικεντρωμένοι στο Σχέδιο Α», δήλωσε ένας από τους Ευρωπαίους αξιωματούχους. «Αλλά υπάρχουν συζητήσεις σχετικά με τη νομική βάση των εναλλακτικών επιλογών» διευκρίνισε στους FT.

Η Επιτροπή έχει δεσμευτεί να παρουσιάσει νομικές προτάσεις τον επόμενο μήνα που θα της επιτρέψουν να απαγορεύσει νέες συμβάσεις ρωσικού φυσικού αερίου και αγοράς spot φέτος και σταδιακή κατάργηση έως το 2027. Επέμεινε ότι αυτές δεν θα ήταν κυρώσεις, αλλά αρνήθηκε να παράσχει περισσότερες λεπτομέρειες στα κράτη μέλη.

Επίσης, ανέφερε ότι θα προτείνει δασμούς στο εμπλουτισμένο ουράνιο στο πλαίσιο της προσπάθειας μείωσης της εξάρτησης της ΕΕ από τα ρωσικά καύσιμα.

Ορισμένοι διπλωμάτες της ΕΕ ανησυχούν ότι μια απαγόρευση του ρωσικού φυσικού αερίου χωρίς κυρώσεις θα είχε ως αποτέλεσμα οι εταιρείες να εμπλακούν σε μακροχρόνιες νομικές μάχες και έχουν πιέσει την Επιτροπή για διαβεβαιώσεις ότι τυχόν νέα μέτρα θα έχουν «νομική θωράκιση».

Πηγή: skai.gr

