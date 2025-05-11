Ο πάπας Λέων ΙΔ’ φέρεται να θέλει το «παπικό διαμέρισμα» του Φραγκίσκου

Σύμφωνα με τον ιταλικό τύπο, ο πάπας Λέων ο ΙΔ' φέρεται να επιθυμεί να επιστρέψει στο «παπικό διαμέρισμα», εντός του Βατικανού, στο οποίο δεν είχε θελήσει να διαμείνει ο προκάτοχός του, ο πάπας Φραγκίσκος.

Σήμερα, μετά την πρωινή λειτουργία, ο πάπας «αποσφράγισε» την είσοδο του διαμερίσματος παρουσία, μεταξύ των άλλων, του πρωθυπουργού του Βατικανού Πιέτρο Παρολίν και του υπουργού εξωτερικών της Αγίας Έδρας, καρδινάλιου Ρίτσαρντ Γκάλαγκερ.

Η είσοδός του είχε σφραγιστεί αμέσως μετά τον θάνατο του Αργεντινού ποντίφικα, όπως προβλέπει ο σχετικός κανονισμός της Αγίας Έδρας.

Συνολικά, το διαμέρισμα απαρτίζεται από δέκα δωμάτια και τις ημέρες αυτές, σύμφωνα με πληροφορίες, άρχισαν να γίνονται διάφορα έργα για την επισκευή του ηλεκτρικού συστήματος, για την αντιμετώπιση προβλημάτων υγρασίας και για το βάψιμο των τοίχων.

Ο πάπας Φραγκίσκος, ως γνωστόν, είχε επιλέξει να ζήσει, μαζί με πολλούς άλλους κληρικούς, στον ξενώνα της Αγίας Μάρθας, πάντα εντός του Βατικανού.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

