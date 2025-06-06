Μερτς: Ορισμένοι Αμερικανοί δεν έχουν ιδέα για την κλίμακα του επανεξοπλισμού της Ρωσίας

Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς δήλωσε ότι ορισμένοι Αμερικανοί νομοθέτες δεν έχουν «καμιά ιδέα» της εκστρατείας των ρωσικών επανεξοπλισμών.

Όπως αναφέρει το Reuters, έκανε τη δήλωση την επόμενη μέρα μετά τις συνομιλίες του με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο.

«Συναντήθηκα με ορισμένους γερουσιαστές στο Καπιτώλιο και τούς είπα να δουν τους επανεξοπλισμούς που κάνει η Ρωσία», είπε ο Μερτς.

«Προφανώς δεν έχουν ιδέα τι συμβαίνει εκεί αυτή τη στιγμή», πρόσθεσε, χωρίς να κατονομάσει τους γερουσιαστές με τους οποίους μίλησε.

Από την έναρξη της γενικευμένης εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022, η Ρωσία έχει καθιερώσει έναν 24ωρο κύκλο παραγωγής στην αμυντική βιομηχανία και έχει εξασφαλίσει προμήθειες όπλων από τη Βόρεια Κορέα και το Ιράν.

Αυτή η εξέλιξη ώθησε Ευρωπαίους αξιωματούχους να προειδοποιήσουν ότι η Μόσχα μπορεί σύντομα να είναι σε θέση να επιτεθεί σε έδαφος του ΝΑΤΟ. Η Μόσχα αρνείται ότι έχει τέτοιες προθέσεις.

Ο Μερτς είναι ο τελευταίος Ευρωπαίος ηγέτης που επισκέπτεται τον Ντόναλντ Τραμπ σε μια προσπάθεια να τον πείσει για τη σημασία της συνεχιζόμενης υποστήριξης προς την Ουκρανία και της ενίσχυσης της ευρωπαϊκής ασφάλειας μέσω του ΝΑΤΟ.

Δήλωσε ότι τον καθησύχασε η απάντηση του Τραμπ, ειδικά το πολύ σαφές «όχι» του όταν ρωτήθηκε αν οι Ηνωμένες Πολιτείες σχεδιάζουν να αποχωρήσουν από το ΝΑΤΟ.

Ο Μερτς υποστήριξε επίσης την έκκληση του Τραμπ προς τα μέλη του ΝΑΤΟ να υπερδιπλασιάσουν τις δεσμεύσεις τους για αμυντικές δαπάνες στο 5% του ΑΕΠ. Ο Τραμπ την Πέμπτη χαιρέτισε αυτή τη δέσμευση, και δεσμεύτηκε στον Μερτς ότι τα αμερικανικά στρατεύματα θα παραμείνουν σταθμευμένα στη Γερμανία.

«Είτε μας αρέσει είτε όχι, θα παραμείνουμε εξαρτημένοι από τις Ηνωμένες Πολιτείες... για πολύ καιρό ακόμα», ξεκαθάρισε ο Μερτς την Παρασκευή.

Μετά τη συνάντησή του με τον Τραμπ, ο Μερτς δήλωσε επίσης ότι η Γερμανία και οι ΗΠΑ μοιράζονται την κοινή ευθύνη να ασκήσουν ισχυρότερη πίεση στη Ρωσία.

Σε γενικές γραμμές ο Μερτς χαρακτήρισε την πρώτη του επίσκεψη στον Τραμπ ως θετική.

