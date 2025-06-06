Πεπεισμένος ότι οι ΗΠΑ θα παραμείνουν στο ΝΑΤΟ δήλωσε ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς μετά την χθεσινή του συνάντηση με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

«Ο (Ντόναλντ) Τραμπ ήταν σαφής, δεν θα βγάλει τις ΗΠΑ από το ΝΑΤΟ. Δεν έχω καμία αμφιβολία ότι οι ΗΠΑ θα μείνουν στην Συμμαχία», δήλωσε ο κ. Μερτς μιλώντας νωρίτερα σήμερα στην Ημέρα των Οικογενειακών Επιχειρήσεων, λίγες ώρες μετά την επιστροφή του από τις ΗΠΑ.

Αναφερόμενος στο περιεχόμενο των συνομιλιών του στην Ουάσιγκτον, ο καγκελάριος δήλωσε ότι τόνισε στον αμερικανό πρόεδρο ότι «και οι ΗΠΑ χρειάζονται εταίρους στον κόσμο και οι Ευρωπαίοι είναι οι κατάλληλοι εταίροι προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι παγκόσμιες προκλήσεις». Αυτή είναι η διαφορά μεταξύ απολυταρχικών καθεστώτων και δημοκρατιών, δήλωσε ο Φρίντριχ Μερτς, «τα απολυταρχικά καθεστώτα έχουν υποτακτικούς, οι δημοκρατίες έχουν εταίρους».

Ο καγκελάριος επισήμανε ωστόσο ότι στην Ουάσιγκτον δεν φαίνεται να υπάρχει σαφής αντίληψη της έκτασης του τρέχοντος ρωσικού εξοπλισμού.

Σχετικά με την πολιτική των ΗΠΑ για την Ουκρανία, ο Μερτς εξέφρασε την πεποίθηση ότι θα συνεχιστεί η καλή συνεργασία μεταξύ των εταίρων και ανέφερε ότι στην αμερικανική κυβέρνηση δεν υπάρχει σαφής αντίληψη της έκτασης του εξοπλισμού και της στρατιωτικής κινητοποίησης που βρίσκεται σε εξέλιξη στην Ρωσία.

Απαντώντας μάλιστα πριν από λίγο σε ερώτηση σχετικά με την συγκέντρωση ρωσικών στρατευμάτων στα σύνορα με την Ουκρανία, ο εκπρόσωπος του υπουργείου 'Αμυνας Μίτκο Μιούλερ περιορίστηκε να δηλώσει ότι η Γερμανία βρίσκεται σε στενή και συνεχή επικοινωνία με τους εταίρους της στο ΝΑΤΟ και παρέπεμψε στις εκτιμήσεις της Συμμαχίας για το επίπεδο απειλής ειδικά στο ανατολικό σκέλος της Συμμαχίας.

Νωρίτερα ο υποστράτηγος της Bundeswehr Κρίστιαν Φρόιντιγκ είχε δηλώσει στο πρακτορείο Reuters ότι οι Ευρωπαίοι θα μπορούσαν να καλύψουν την στρατιωτική βοήθεια των ΗΠΑ προς την Ουκρανία, «εφόσον υπήρχε η πολιτική βούληση». Ο πόλεμος στην Ουκρανία «διεξάγεται στην ευρωπαϊκή ήπειρο και εναντίον της ευρωπαϊκής τάξης ασφάλειας», δήλωσε ο αξιωματικός και παραδέχθηκε ότι προς το παρόν «δεν είναι σαφές πώς θα συμπεριφερθούν μελλοντικά οι ΗΠΑ, οι οποίες είναι σήμερα ο μεγαλύτερος υποστηρικτής των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων. «Σε γενικές γραμμές ωστόσο μπορούμε να δούμε ότι η αμερικανική κυβέρνηση έχει μεγάλο συμφέρον να προωθήσει την δική της βιομηχανία όπλων, οπότε υποθέτω με κάθε επιφύλαξη ότι θα ήταν δυνατή τουλάχιστον η αγορά από τους Αμερικανούς προς όφελος της Ουκρανίας», πρόσθεσε.

Στην ομιλία του στην Ημέρα των Οικογενειακών Επιχειρήσεων ο Φρίντριχ Μερτς αναφέρθηκε και στο ζήτημα της τελωνειακής πολιτικής των ΗΠΑ, επισημαίνοντας μεταξύ άλλων ότι στην Ουάσιγκτον συμφωνήθηκε να οριστούν εκπρόσωποι του Λευκού Οίκου και της καγκελαρίας οι οποίοι «θα συζητούν εντατικά για τις γερμανοαμερικανικές εμπορικές σχέσεις». Ο καγκελάριος δήλωσε επίσης ότι θα επιδιώξει μια συμφωνία βάσει της οποίας αμερικανικά αυτοκίνητα θα μπορούν να εισάγονται στην Ευρώπη χωρίς δασμούς και σε αντάλλαγμα ο ίδιος αριθμός ευρωπαϊκών οχημάτων θα εισάγεται χωρίς δασμούς στις ΗΠΑ. «Πρέπει να δούμε αν μπορούμε να καταλήξουμε σε έναν κανόνα αντιστάθμισης ή σε κάτι τέτοιο», είπε ο κ. Μερτς και πρόσθεσε ότι απόψε θα ενημερώσει την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν για τις συνομιλίες του στις ΗΠΑ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.