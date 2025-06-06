Η ρωσική αντιαεροπορική άμυνα κατέρριψε τρία μη επανδρωμένα αεροσκάφη που επιχειρούσαν να επιτεθούν στη Μόσχα, ανακοίνωσε ο δήμαρχος της ρωσικής πρωτεύουσας, Σεργκέι Σομπιάνιν.
Ο δήμαρχος δεν έδωσε άλλες διευκρινίσεις για το συμβάν, μόνο ότι οι υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων περιστατικών εργάζονται στα σημεία όπου έπεσαν τα συντρίμμια.
Νωρίτερα, η υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας ανέφερε ότι τα αεροδρόμιο Ντομοντέντοβο και Ζουκόφσκι της Μόσχας διέκοψαν προσωρινά τη λειτουργία τους, για την ασφάλεια των πτήσεων. Πλέον, τα αεροδρόμια λειτουργούν κανονικά.
