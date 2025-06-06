Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

H Ρωσία κατέρριψε 3 drones που κατευθύνονταν στη Μόσχα, σύμφωνα με τον δήμαρχο της πόλης

Νωρίτερα, η υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας ανέφερε ότι τα αεροδρόμιο Ντομοντέντοβο και Ζουκόφσκι της Μόσχας διέκοψαν προσωρινά τη λειτουργία τους, για την ασφάλεια των πτήσεων

drone

Η ρωσική αντιαεροπορική άμυνα κατέρριψε τρία μη επανδρωμένα αεροσκάφη που επιχειρούσαν να επιτεθούν στη Μόσχα, ανακοίνωσε ο δήμαρχος της ρωσικής πρωτεύουσας, Σεργκέι Σομπιάνιν.

Ο δήμαρχος δεν έδωσε άλλες διευκρινίσεις για το συμβάν, μόνο ότι οι υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων περιστατικών εργάζονται στα σημεία όπου έπεσαν τα συντρίμμια.

Νωρίτερα, η υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας ανέφερε ότι τα αεροδρόμιο Ντομοντέντοβο και Ζουκόφσκι της Μόσχας διέκοψαν προσωρινά τη λειτουργία τους, για την ασφάλεια των πτήσεων. Πλέον, τα αεροδρόμια λειτουργούν κανονικά.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Drones Ρωσία κατάρριψη
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
8 0 Bookmark