Η ρωσική αντιαεροπορική άμυνα κατέρριψε τρία μη επανδρωμένα αεροσκάφη που επιχειρούσαν να επιτεθούν στη Μόσχα, ανακοίνωσε ο δήμαρχος της ρωσικής πρωτεύουσας, Σεργκέι Σομπιάνιν.

Ο δήμαρχος δεν έδωσε άλλες διευκρινίσεις για το συμβάν, μόνο ότι οι υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων περιστατικών εργάζονται στα σημεία όπου έπεσαν τα συντρίμμια.

Νωρίτερα, η υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας ανέφερε ότι τα αεροδρόμιο Ντομοντέντοβο και Ζουκόφσκι της Μόσχας διέκοψαν προσωρινά τη λειτουργία τους, για την ασφάλεια των πτήσεων. Πλέον, τα αεροδρόμια λειτουργούν κανονικά.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

