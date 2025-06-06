Γαλλία: Επίθεση με καρέκλα εναντίον ραβίνου

Ένας Παλαιστίνιος τέθηκε υπό κράτηση, αφού επιτέθηκε σε έναν ραβίνο με μία καρέκλα, σήμερα στα περίχωρα του Παρισιού, ένα περιστατικό που αντανακλά τη μεγάλη αύξηση των εγκλημάτων μίσους στη Γαλλία, στα οποία περιλαμβάνονται αντισημιτικές επιθέσεις.

Ο δράστης επιτέθηκε στον ραβίνο Ελί Λεμέλ, ενώ εκείνος καθόταν στον εξωτερικό χώρο ενός καφέ στο Νεγί σιρ Σεν, πετώντας του μία καρέκλα στο πρόσωπο και συνελήφθη αμέσως μετά, μετέδωσε το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων επικαλούμενο αστυνομική πηγή.

Επρόκειτο για έναν Παλαιστίνιο χωρίς νόμιμα έγγραφα στη Γερμανία, κάτοχο ωστόσο ενός εγγράφου που του επέτρεπε να κυκλοφορεί εντός του κρατιδίου στα μητρώα του οποίου είχε εγγραφεί, διευκρίνισε μια πηγή προσκείμενη στην υπόθεση.

Ο συλληφθείς υποβλήθηκε σε ψυχιατρική εξέταση και αποφασίστηκε η νοσηλεία του, σύμφωνα με το γραφείο της εισαγγελίας. Βάσει των εγγράφων ταυτοποίησής του που είχε μαζί του, πρόκειται για έναν 28χρονο άνδρα που γεννήθηκε στη Ράφα, στη Δυτική Όχθη.

Οι αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνες για πρόκληση σωματικών βλαβών, επιβεβαίωσε στο AFP η εισαγγελία.

Το θύμα, που έχει τραυματιστεί στο μέτωπο, εξήγησε πως είναι η δεύτερη φορά μέσα σε μία εβδομάδα που βρίσκεται στο στόχαστρο μιας ανάλογης ενέργειας.

Σχετικά με τη σημερινή επίθεση, ο ίδιος περιέγραψε πως καθόταν σε ένα καφέ στο προάστιο του Παρισιού, όταν κάποιος τον χτύπησε στο κεφάλι με μία καρέκλα.

«Βρέθηκα στο έδαφος, ένιωσα αμέσως το αίμα να τρέχει», είπε.

Ο ίδιος αιφνιδιάστηκε και δεν ήταν βέβαιος τι ακριβώς συνέβη, αφηγήθηκε, σκεφτόμενος αρχικά πως ενδεχομένως είχε πέσει κάτι από ένα παράθυρο ή από τη στέγη, προτού συνειδητοποιήσει πως είχε δεχθεί επίθεση.

«Δυστυχώς, δεδομένης της γενειάδας μου και του κιπά μου, υποπτεύτηκα πως αυτός ήταν ο λόγος κι αυτό είναι ντροπή», υπογράμμισε.

Το σημερινό συμβάν ακολουθεί ένα άλλο στην πόλη Ντοβίλ στη Νορμανδία την περασμένη εβδομάδα, όταν ο Λεμέλ είπε πως τον γρονθοκόπησε στο στομάχι ένας άγνωστος.

Ο Λεμέλ είπε πως είναι συνηθισμένος «σε όχι και τόσο φιλικά βλέμματα, κάποιες δυσάρεστες λέξεις, κόσμος να περνάει από δίπλα του και να φτύνει στο έδαφος», ωστόσο δεν του είχαν επιτεθεί σωματικά πριν από τις δύο επιθέσεις.

«Αυτή η πράξη μας αηδιάζει», έγραψε σε μήνυμά του στο Χ ο πρώην πρωθυπουργός Γκαμπριέλ Ατάλ σχετικά με τη σημερινή επίθεση.

«Ο αντισημιτισμός, όπως όλες οι μορφές μίσους, είναι ένα φονικό δηλητήριο για την κοινωνία μας».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

