Δύο άνδρες καταδικάστηκαν χθες, Πέμπτη, το βράδυ στη Μάλτα για την προμήθεια των εκρηκτικών που χρησιμοποιήθηκαν στη δολοφονία το 2017 της δημοσιογράφου Ντάφνι Καρουάνα Γκαλιζία, που είχε συγκλονίσει τη χώρα και τη διεθνή κοινή γνώμη.

Οι Ρόμπερτ Άγκιους, 41 ετών και Τζέιμι Βέλα, 42 ετών, κρίθηκαν ένοχοι για συνέργεια στην ανθρωποκτονία της 53χρονης ερευνητικής δημοσιογράφου, για την προμήθεια των στρατιωτικής κατηγορίας εκρηκτικών που ανατίναξαν το αυτοκίνητό της κοντά στην κατοικία της.

Η ποινή τους αναμένεται να ανακοινωθεί στις αρχές της ερχόμενης εβδομάδας. Οι εισαγγελείς είχαν ζητήσει, στο τέλος μιας δίκης που διήρκεσε έξι εβδομάδες, ποινή ισοβίων.

Η Ντάφνι Καρουάνα Γκαλιζία, μία από τις πιο γνωστές δημοσιογράφους στη Μάλτα, σκοτώθηκε από έκρηξη του παγιδευμένου αυτοκινήτου της κοντά στην κατοικία της στις 16 Οκτωβρίου 2017.

Δύο κατηγορούμενοι κρίθηκαν ένοχοι για φόνο και καταδικάστηκαν σε κάθειρξη 40 ετών, ενώ ένας τρίτος καταδικάστηκε σε φυλάκιση 15 ετών με αντάλλαγμα τη μαρτυρία του.

Η δολοφονία της δημοσιογράφου, που περιέγραφε στα άρθρα της την ευνοιοκρατία και τα σκάνδαλα της πολιτικής και οικονομικής ελίτ της Μάλτας, είχε προκαλέσει διεθνή κατακραυγή.

Μεγάλες διαδηλώσεις είχαν πραγματοποιηθεί στη Μάλτα κατά του τότε πρωθυπουργού Τζόζεφ Μουσκάτ, που κατηγορήθηκε ότι προστάτευε φίλους και συμμάχους του στη διάρκεια της έρευνας, μέχρι να οδηγηθεί σε παραίτηση τον Δεκέμβριο του 2019.

Δημόσια έρευνα που δημοσιεύθηκε το 2021 δεν βρήκε καμία απόδειξη εμπλοκής του κράτους στη δολοφονία της Ντάφνε Καρουάνα Γκαλιζία, αλλά είχε καταλήξει πως η κυβέρνηση συντηρούσε ένα "κλίμα ατιμωρησίας" για εκείνους που ήθελαν να τη φιμώσουν.

Για την οικογένεια της δημοσιογράφου, η χθεσινή αναγνώριση της ενοχής των κατηγορουμένων είναι ένα επιπλέον "βήμα" "προς τη δικαιοσύνη", "Όμως, οκτώ χρόνια μετά τη στυγνή δολοφονία της Ντάφνι, οι θεσμικές ανεπάρκειες που κατέστησαν δυνατό τον φόνο της δεν έχουν ακόμη αντιμετωπιστεί ή επιλυθεί", υπογραμμίζει σε μια ανακοίνωση.

Η δίκη του Γιόργκεν Φένεκ, άλλοτε προσκείμενου στην κυβέρνηση του Τζοζεφ Μουσκάτ, που φέρεται να διέταξε τη δολοφονία, εξακολουθεί να αναμένεται.

Συνελήφθη τον Νοέμβριο του 2019 πάνω στη θαλαμηγό του στην προσπάθειά του να φύγει από τη Μάλτα. Αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση τον Ιανουάριο του 2025 και μέχρι σήμερα δεν έχει οριστεί ημερομηνία για τη δίκη του.

Για τους Δημοσιογράφους χωρίς Σύνορα, η χθεσινή δικαστική απόφαση συνιστά "αναμφίβολα πρόοδο στην αναζήτηση δικαιοσύνης", έγραψε σήμερα σε μια ανακοίνωση η μκο, η οποία ζήτησε τη "γρήγορη καταδίκη (...) εκείνου που παρήγγειλε τη δολοφονία.

Εξάλλου, "η κυβέρνηση πρέπει επιτέλους να εφαρμόσει τις σχετικές συστάσεις για την ασφάλεια των δημοσιογράφων και την ελευθερία του Τύπου που περιλαμβάνονται στη δημόσια έρευνα" του 2021, εκτιμούν οι RSF.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

