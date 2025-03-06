Αναφερόμενος στο χθεσινό διάγγελμα του Γάλλου προέδρου για την Ουκρανία, ο πρώην πρόεδρος της Ρωσίας Ντμίτρι Μεντβέντεφ χλεύασε σήμερα την προειδοποίηση του Εμανουέλ Μακρόν ότι η Ρωσία συνιστά απειλή, λέγοντας ότι ο ίδιος ο Γάλλος πρόεδρος δεν συνιστά καμία απειλή αφού όταν θα αποσυρθεί από τον δημόσιο βίο δεν θα λείψει σε κανέναν.

"Η Ρωσία έχει γίνει και θα παραμείνει για τα επόμενα χρόνια απειλή για τη Γαλλία και την Ευρώπη, λέει ο Μακρόν", έγραψε στην πλατφόρμα Χ ο Μεντβέντεφ, ο οποίος σήμερα είναι αντιπρόεδρος του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσίας.

Ο ίδιος ο "Μικρόν", όπως τον αποκάλεσε ο Μεντβέντεφ, «δεν συνιστά ωστόσο καμία σοβαρή απειλή. Θα εξαφανιστεί για πάντα, το αργότερο στις 14 Μαΐου του 2027. Και δεν θα λείψει σε κανέναν».

Σε χθεσινό τηλεοπτικό του διάγγελμα ο Μακρόν είπε ότι η Ευρώπη έχει να αντιμετωπίσει τη ρωσική απειλή και πρότεινε την έναρξη ενός ευρωπαϊκού διαλόγου αναφορικά με τις δυνατότητες χρήσης της γαλλικής πυρηνικής δύναμης για την προστασία των συμμάχων της Γαλλίας στην Ευρώπη.

«Η Ρωσία έχει γίνει απειλή για τη Γαλλία και την Ευρώπη», είπε ο Μακρόν προσθέτοντας ότι "θα ήταν τρέλα να καθόμαστε να παρακολουθούμε αμέτοχοι".

Στη διάρκεια της προεδρικής του θητείας, από το 2008 ως το 2012, o Μεντβέντεφ θεωρούνταν φιλελεύθερος, αλλά έκτοτε έχει μετατραπεί σε γεράκι της ρωσικής εξωτερικής πολιτικής.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

