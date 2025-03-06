«Το να επιτραπεί στην Ελλάδα να διατηρήσει το ποιοτικό και στρατηγικό της πλεονέκτημα έναντι της Τουρκίας είναι ζωτικής σημασίας, καθώς αποτελεί αποτρεπτικό παράγοντα στην ιστορική επιθετικότητα της Τουρκίας προς την Ελλάδα» σημείωσε η Δημοκρατική βουλευτής από τη Νεβάδα Ντίνα Τίτους κατά τη διάρκεια ακροαματικής διαδικασίας στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής των Αντιπροσώπων.

Η Αμερικανίδα βουλευτής τόνισε πως αυτή η ισορροπία ενδέχεται να διαταραχθεί εάν η Τουρκία αποκτήσει τα μαχητικά F-35, εξηγώντας πως κάτι τέτοιο δεν πρέπει να συμβεί, καθώς οι θεμελιώδεις θέσεις και αξιώσεις του προέδρου Ερντογάν, που παραβιάζουν την ελληνική και κυπριακή κυριαρχία, παραμένουν αμετάβλητες.

Κατά τη διάρκεια της ακρόασης στο Κογκρέσο, ο εκτελεστικός διευθυντής του Ιδρύματος για την Προάσπιση της Δημοκρατίας (The Foundation for Defense of Democracies) ,Τζόναθαν Σάντζερ, προέτρεψε τους νομοθέτες να περιορίσουν τις μεγάλες πωλήσεις όπλων στην Τουρκία μέχρι η 'Αγκυρα να σταματήσει να υποστηρίζει την τρομοκρατία και να αποσταθεροποιεί το ΝΑΤΟ.

Υπό αυτό το πρίσμα, υποστήριξε ότι οι ΗΠΑ πρέπει να εμποδίσουν τις στρατιωτικές επιχειρήσεις της Τουρκίας στη Μέση Ανατολή και να παρακολουθήσουν στενά τη συμμετοχή της στο λαθρεμπόριο όπλων, ιδιαίτερα κατά μήκος των συνόρων της Συρίας με την Ιορδανία και τον Λίβανο. Σχετικά με το θέμα της επαναφοράς της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35, ο Αμερικανός αναλυτής έδειξε να ενστερνίζεται πλήρως τις θέσεις που εξέφρασε η βουλευτής Ντίνα Τίτους.

«Θα μου προκαλούσε ανησυχία εάν δίναμε τα F-35 σε αυτή την κυβέρνηση στην Τουρκία. Πιστεύω ότι θα τα χρησιμοποιήσει για να προωθήσει την επιθετική στάση της στην περιοχή και φοβάμαι ότι θα μπορούσε να οδηγήσει σε συγκρούσεις Ελλάδας-Τουρκίας. Δεν πρέπει να την επαναφέρουμε στο πρόγραμμα. Ακόμη και εάν εγκαταλείψει τους S-400, θα πρέπει να υπάρξει μια περίοδος, πιθανώς για αρκετά χρόνια, που θα μείνει στον πάγο», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Συνεχίζοντας, επισήμανε ότι Ελλάδα έχει σηκώσει ένα πολύ μεγαλύτερο βάρος από αυτό που της αναλογεί για την περιοχή. Ωστόσο, εξήγησε ότι συνεχίζει να αντιμετωπίζει απειλές από την Τουρκία. Όπως είπε, «κάποια στιγμή πρέπει να αναρωτηθούμε: Τι κάνουν οι ΗΠΑ για να βοηθήσουν στη στήριξη των συμμάχων τους όπως η Ελλάδα;». Σε αυτό το πλαίσιο, υποστήριξε ότι οι ΗΠΑ μπορούν να συνεργαστούν πιο στενά με το Ισραήλ και την Ελλάδα για την ενίσχυση της ασφάλειας στην περιοχή.

Στην ακροαματική διαδικασία συμμετείχε και η πρώην υφυπουργός 'Αμυνας για τα διεθνή θέματα ασφαλείας Σελέστ Γουαλάντερ που ρωτήθηκε από την βουλευτή Τζούλι Τζόνσον για το εάν οι ΗΠΑ πρέπει να υιοθετήσουν μια πιο σθεναρή στάση ή να επιλέξουν μια πολιτική κατευνασμού απέναντι στην Τουρκία.

Όπως τόνισε η κ. Γουαλάντερ, «μια παγκόσμια υπερδύναμη όπως οι ΗΠΑ, η πιο ισχυρή χώρα στον κόσμο, δεν χρειάζεται να επιλέξει. Έχουμε επιρροή. Μπορούμε να συνεργαστούμε όχι μόνο με την Τουρκία αλλά και με άλλες χώρες με τις οποίες μπορούμε να λύσουμε προβλήματα και να προωθήσουμε τα αμερικανικά συμφέροντα. Μπορούμε επίσης να την καταστήσουμε υπόλογη. Για παράδειγμα, υποστηρίζω πλήρως και πιστεύω ότι ήταν μια εποικοδομητική κίνηση από το Κογκρέσο να συμπεριλάβει την Τουρκία στις κυρώσεις CAATSA επειδή αγοράζοντας το σύστημα των S-400, η Τουρκία έθεσε σε κίνδυνο τους πιλότους των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

