Ο Ρώσος Πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν διόρισε τον διπλωμάτη Αλεξάντερ Νταρτσιέφ ως πρεσβευτή στις Ηνωμένες Πολιτείες την Πέμπτη, για να ηγηθεί της προσέγγισης μεταξύ των δύο χωρών που έχει αιφνιδιάσει την Ουκρανία και τους Ευρωπαίους συμμάχους της Ουάσινγκτον.

Το Υπουργείο Εξωτερικών ανέφερε την περασμένη εβδομάδα ότι η Ουάσινγκτον έδωσε το πράσινο φως στη διάρκεια συνάντησης μεταξύ Ρώσων και Αμερικανών αξιωματούχων στην Τουρκία για τον διορισμό του Νταρτσιέφ, ο οποίος υπηρετεί σήμερα ως επικεφαλής του τμήματος Βόρειας Αμερικής του Υπουργείου Εξωτερικών.

Αυτή η εξάωρη συνάντηση στην Κωνσταντινούπολη την περασμένη Πέμπτη, όπου οι αντιπροσωπείες εργάστηκαν για την αποκατάσταση της κανονικής λειτουργίας των πρεσβειών τους, ήταν το τελευταίο σημάδι μιας ύφεσης μεταξύ των δύο χωρών.

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανέτρεψε την προηγούμενη πολιτική για τον πόλεμο στην Ουκρανία, ανοίγοντας διμερείς συνομιλίες με τη Μόσχα και αναστέλλοντας τη στρατιωτική βοήθεια στο Κίεβο, μετά από μία έντονη αντιπαράθεση με τον Ουκρανό Πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο την περασμένη εβδομάδα.

Η Μόσχα και η Ουάσινγκτον είχαν μια σειρά από διπλωματικές διαφωνίες σχετικά με το προσωπικό και τα ακίνητα των πρεσβειών τα τελευταία χρόνια, κάτι που η Ρωσία λέει ότι έχει επιβαρύνει τις σχέσεις.

Η Ρωσία δεν είχε πρέσβη στην Ουάσινγκτον από τον περασμένο Οκτώβριο, όταν ο προηγούμενος απεσταλμένος, Ανατόλι Αντόνοφ, αποχώρησε από τη θέση του.

Ο Νταρτσιέφ, 64 ετών, έχει υπηρετήσει για δύο μεγάλες περιόδους στην πρεσβεία της Ρωσίας στην Ουάσινγκτον και ήταν πρέσβης στον Καναδά από το 2014 έως το 2021.



