Ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, ανακοίνωσε σε τηλεοπτικό διάγγελμα την Τετάρτη ότι σκοπεύει να πραγματοποιήσει συνάντηση όλων των Ευρωπαίων αρχηγών των Ενόπλων Δυνάμεων στο Παρίσι την επόμενη εβδομάδα.

Ειδικότερα, ο Μακρόν ανακοίνωσε ότι η Γαλλία θα συγκαλέσει μια συνάντηση των αρχηγών των στρατών των ευρωπαϊκών χωρών στο Παρίσι την επόμενη εβδομάδα για να συζητήσουν την πιθανή ανάπτυξη ειρηνευτικών στρατευμάτων στην Ουκρανία μετά το τέλος του πολέμου.

Η ειρήνη στην Ουκρανία «θα έρθει ίσως μέσω της ανάπτυξης ευρωπαϊκών δυνάμεων» στη χώρα, οι οποίες «δεν θα αναπτυχθούν για να πολεμήσουν στην πρώτη γραμμή, αλλά θα είναι εκεί, αντίθετα, μόλις υπογραφεί η ειρήνη, για να εγγυηθούν τον πλήρη σεβασμό της» δήλωσε ο Γάλλος πρόεδρος.

Παράλληλα, τόνισε ότι η Γαλλία και η Ευρώπη πρέπει να είναι έτοιμες για το ενδεχόμενο οι Ηνωμένες Πολιτείες να μην βρίσκονται πλέον στο πλευρό τους. Οι δηλώσεις του Μακρόν έρχονται σε μια περίοδο αυξημένων γεωπολιτικών εντάσεων και αβεβαιότητας σχετικά με τον ρόλο των ΗΠΑ στη διεθνή ασφάλεια.

Παράλληλα, ο Εμανουέλ Μακρόν, ανακοίνωσε ότι θα ξεκινήσει συζήτηση για την πιθανή επέκταση της γαλλικής πυρηνικής ομπρέλας προς τους Ευρωπαίους εταίρους.

Ωστόσο, ξεκαθάρισε ότι η τελική απόφαση για τη χρήση των γαλλικών πυρηνικών όπλων θα παραμείνει αποκλειστικά στα χέρια του εκάστοτε Γάλλου προέδρου.

Ο Εμανουέλ Μακρόν τόνισε ότι δεν είναι μόνο ο ουκρανικός λαός που μάχεται γενναία, αλλά και η ασφάλεια της Γαλλίας απειλείται ενώ πρόσθεσε ότι αν μία χώρα μπορεί να εισβάλει σε μία άλλη, τότε κανείς δεν μπορεί να είναι σίγουρος για το τι θα συμβεί – η ιστορία μάς το έχει δείξει αυτό.

«Η απειλή της Ρωσίας είναι εδώ και μας αγγίζει», πρόσθεσε ο Μακρόν.

Ο Γάλλος πρόεδρος συνέχισε απαριθμώντας με ποιους τρόπους ο Πούτιν εφαρμόζει αυτή την απειλή, αναφέροντας τη χειραγώγηση της δημόσιας γνώμης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Ποιος μπορεί να πιστέψει ότι η Ρωσία θα σταματήσει με την Ουκρανία;» διερωτήθηκε, αφού προηγουμένως υποστήριξε ότι η χώρα επικεντρώνεται στον εξοπλισμό της.

Ο δρόμος προς την ειρήνη δεν μπορεί να περάσει μέσα από την «εγκατάλειψη της Ουκρανίας», δηλώνει ο Μακρόν.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι η Ρωσία δεν σεβάστηκε την προηγούμενη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός που είχε διαπραγματευτεί, και συνεπώς «δεν μπορούμε πλέον να πιστέψουμε τα λόγια» του ηγέτη της χώρας.

Ο Μακρόν είπε ότι εργάζεται με συμμάχους στο Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γερμανία και με αρκετές άλλες χώρες στην Ευρώπη.

Επανέλαβε τη θέση του γιο την αναγκαιότητα εγγυήσεων ασφαλείας προς την Ουκρανία μετά από οποιαδήποτε συμφωνία ειρήνης, συμπεριλαμβανομένης της «ανάπτυξης ευρωπαϊκών δυνάμεων» στη χώρα.

Ο Μακρόν σχολιάζοντας τους νέους δασμούς που επέβαλε ο Ντόναλντ Τραμπ, είπε ότι η Ευρώπη πρέπει να προετοιμαστεί σε περίπτωση που ο Αμερικανός πρόεδρος επιβάλει παρόμοια μέτρα στην ΕΕ ενώ διαμήνυσε ότι «θα υπάρξει αντίδραση από την πλευρά μας» αν συμβεί αυτό, και ότι θα κάνει τα πάντα για να πείσει τον Τραμπ ότι αυτή θα ήταν μια κακή απόφαση.

Ο Γάλλος πρόεδρος είπε ότι η Γαλλία, μαζί με την Ουκρανία και άλλες ευρωπαϊκές χώρες, έχουν προετοιμάσει ένα «σταθερό και ανθεκτικό σχέδιο για την ειρήνη» και ότι μόλις επιτευχθεί η ειρήνη, ευρωπαϊκές ειρηνευτικές δυνάμεις μπορούν να αναπτυχθούν για να τη διασφαλίσουν.

Μάλιστα, τόνισε ότι επισκέφθηκε τις Ηνωμένες Πολιτείες πριν από δύο εβδομάδες για να υπερασπιστεί αυτήν την πρόταση. «Θέλω να πιστεύω ότι οι ΗΠΑ θα παραμείνουν στο πλευρό μας, αλλά πρέπει να είμαστε έτοιμοι αν αυτό δεν συμβεί», προειδοποίησε ο Γάλλος πρόεδρος.

Η ειρήνη στην Ουκρανία πρέπει να επιτευχθεί γρήγορα, τόνισε, προσθέτοντας ότι είτε αυτό συμβεί είτε όχι, οι ευρωπαϊκές χώρες πρέπει να είναι έτοιμες να αντιμετωπίσουν την απειλή της Ρωσίας.



