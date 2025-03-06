Μετά την ομιλία– ρεκόρ στο Κογκρέσο το βράδυ της Τρίτης, όπου ο Ντόναλντ Τραμπ, εκτός των άλλων «διόρισε» πράκτορα του FBI ένα 13χρονο αγόρι με καρκίνο τελικού σταδίου, ο Αμερικανός πρόεδρος συνέχισε την… αυτοπροβολή του στον Λευκό Οίκο.

Ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος των ΗΠΑ προσκάλεσε στο Οβάλ Γραφείο τον 13χρονο DJ Daniel ο οποίος, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Λευκού Οίκου - έδωσε στον Πρόεδρο μια «μεγάλη αγκαλιά» (πάντα μπροστά στις κάμερες).

13-year-old DJ Daniel was sworn in to the Secret Service last night at the Joint Session.



President Trump invited him to the Oval Office today, where Special Agent Daniel gave the President a "big hug." 🇺🇸 pic.twitter.com/IIfzYWkvaB — The White House (@WhiteHouse) March 5, 2025

Επίσης, ο Ντόναλντ Τραμπ συναντήθηκε με οκτώ απελευθερωμένους ομήρους της Χαμάς, ακούγοντας τις «σπαραξικάρδιες» ιστορίες τους.

Μάλιστα, οι άνθρωποι που επέζησαν της φρίκης απαρίθμησαν στην κάμερα τα βασανιστήρια που υπέστησαν κατά την διάρκεια της ομηρίας του από τη Χαμάς και «εξέφρασαν ευγνωμοσύνη για τις αταλάντευτες προσπάθειες του Προέδρου να φέρει αυτούς και άλλους στο σπίτι» αναφέρει ο Λευκός Οίκος, δίνοντας στη δημοσιότητα το σχετικό στιγμιότυπο.

President Trump met with eight released hostages from Gaza, listening to their heartbreaking stories. They expressed gratitude for his unwavering efforts to bring them & others home.



Hamas' actions have inflicted immense suffering, AND THEIR REIGN OF TERROR MUST BE STOPPED.🇺🇸🇮🇱 pic.twitter.com/Sy0G3fwSqL — The White House (@WhiteHouse) March 6, 2025

«Οι ενέργειες της Χαμάς έχουν προκαλέσει τεράστια δεινά, ΚΑΙ Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ ΤΡΟΜΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ» γράφει στην λεζάντα του βίντεο ο Λευκός Οίκος (δηλαδή ο Τραμπ).

Σήμερα, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ απαίτησε από τη Χαμάς την άμεση απελευθέρωση όλων των ομήρων που κρατούνται στη Λωρίδα της Γάζας, απευθύνοντας την «τελευταία προειδοποίηση» προς τους μαχητές της οργάνωσης :«Εάν κρατάτε ομήρους, είστε νεκροί!».

