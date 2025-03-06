Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Μετά το Κογκρέσο, το «σόου» Τραμπ συνεχίστηκε στο Οβάλ Γραφείο – Κάλεσε ομήρους της Χαμάς και το 13χρονο αγόρι με καρκίνο (βίντεο)

Ο 13χρονος «πράκτορας» του FBI DJ Daniel έδωσε στον Πρόεδρο μια «μεγάλη αγκαλιά» ενώ οι απελευθερωμένοι όμηροι «εξέφρασαν την ευγνωμοσύνη τους»

τραμπ

Μετά την ομιλία– ρεκόρ στο Κογκρέσο το βράδυ της Τρίτης, όπου ο Ντόναλντ Τραμπ, εκτός των άλλων «διόρισε» πράκτορα του FBI  ένα 13χρονο αγόρι με καρκίνο τελικού σταδίου, ο Αμερικανός πρόεδρος συνέχισε την…  αυτοπροβολή του στον Λευκό Οίκο. 

Ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος των ΗΠΑ προσκάλεσε στο Οβάλ Γραφείο τον 13χρονο DJ Daniel ο οποίος, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Λευκού Οίκου -  έδωσε στον Πρόεδρο μια «μεγάλη αγκαλιά» (πάντα μπροστά στις κάμερες). 

Επίσης, ο Ντόναλντ Τραμπ συναντήθηκε με οκτώ απελευθερωμένους ομήρους της Χαμάς, ακούγοντας τις «σπαραξικάρδιες» ιστορίες τους.

Μάλιστα, οι άνθρωποι που επέζησαν της φρίκης απαρίθμησαν στην κάμερα τα βασανιστήρια που υπέστησαν κατά την διάρκεια της ομηρίας του από τη Χαμάς και «εξέφρασαν ευγνωμοσύνη για τις αταλάντευτες προσπάθειες του Προέδρου να φέρει αυτούς και άλλους στο σπίτι» αναφέρει ο Λευκός Οίκος, δίνοντας στη δημοσιότητα το σχετικό στιγμιότυπο.

«Οι ενέργειες της Χαμάς έχουν προκαλέσει τεράστια δεινά, ΚΑΙ Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ ΤΡΟΜΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ» γράφει στην λεζάντα του βίντεο ο Λευκός Οίκος (δηλαδή ο Τραμπ). 

Σήμερα, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ απαίτησε από τη Χαμάς την άμεση απελευθέρωση όλων των ομήρων που κρατούνται στη Λωρίδα της Γάζας, απευθύνοντας την «τελευταία προειδοποίηση» προς τους μαχητές της οργάνωσης :«Εάν κρατάτε ομήρους, είστε νεκροί!». 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ντόναλντ Τραμπ Λευκός Οίκος Κογκρέσο
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
8 0 Bookmark