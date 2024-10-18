Μεντβέντεφ: «Η Ουκρανία ετοιμάζει βρόμικη βόμβα»

Η Ουκρανία ετοιμάζει βρόμικη βόμβα, έχοντας όλα τα μέσα για να το κάνει αυτό στη διάθεσή της, υποστήριξε την Παρασκευή ο Ντμίτρι Μεντβέντεφ, αντιπρόεδρος του Ρωσικού Συμβουλίου Ασφαλείας.

Ενώ ο Ρώσος πολιτικός απέρριψε την ουκρανική ρητορική για τα πυρηνικά ως ανοησία, είπε ότι δεν πρέπει να αγνοηθούν τα προφανή σημάδια ότι το Κίεβο αναπτύσσει μια βρόμικη βόμβα. «Το καθεστώς του Κιέβου έχει όλα τα απαραίτητα μέσα για αυτό: πόρους, τεχνολογία και ειδικούς», έγραψε ο Μεντβέντεφ στο κανάλι του στο Telegram.



Η Bild ανέφερε ότι το Κίεβο εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο αναπλήρωσης των αποθεμάτων πυρηνικών όπλων του με βρόμικες βόμβες. Ένας υψηλόβαθμος Ουκρανός αξιωματούχος είπε στο γερμανικό ταμπλόιντ ότι μπορεί να χρειαστούν «μόλις λίγες εβδομάδες» στο Κίεβο για να συναρμολογήσει την πρώτη του πυρηνική βόμβα.

Πάντως, ο βοηθός επικοινωνίας του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, Ντμίτρι Λίτβιν, απέρριψε το ρεπορτάζ της Bild ως ψεύτικο, χαρακτηρίζοντας τέτοιους ισχυρισμούς ανοησίες.Ο ίδιος ο Ζελένσκι διαβεβαίωσε σε κοινή συνέντευξη Τύπου με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε ότι η Ουκρανία δεν πρόκειται να κατασκευάσει πυρηνικά, δήλωσε όμως ότι υπάρχει επιλογή μεταξύ ένταξης της χώρας του στο ΝΑΤΟ και την απόκτηση πυρηνικών όπλων από τη Δύση. Σημειώνεται ότι στις βρόμικες βόμβες χρησιμοποιούνται συμβατικά εκρηκτικά, όπως ο δυναμίτης, μαζί με ραδιενεργά υλικά, που διαχέονται μετά την έκρηξη. Οι πρώτες ύλες για την κατασκευή τους μπορεί να βρεθούν σε ιατρικές ή βιομηχανικές δομές.

