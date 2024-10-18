Έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν και 25 τραυματίστηκαν σήμερα σε δυστύχημα με λεωφορείο στην κεντρική τουρκική επαρχία Ακσαράι.

Ο κυβερνήτης Μεχμέτ Αλί Κουμπούζογλου δήλωσε στους δημοσιογράφους πως δεν είναι σαφής η αιτία του δυστυχήματος το οποίο σημειώθηκε στον αυτοκινητόδρομο που συνδέει την Ακσαράι με την Άγκυρα. Το λεωφορείο μετέφερε επιβάτες από τη δυτική επαρχία Μπαλίκεσιρ στην περιοχή της Καππαδοκίας, έναν δημοφιλή τουριστικό προορισμό στην κεντρική Τουρκία.

Aksaray Merkez ilçe E-90 karayolu üzerinde, Balıkesir'den Kapadokya bölgesine seyir halinde bulunan ve içerisinde 2 şoför, 1 rehber ve 41 yolcunun bulunduğu tur otobüsü yoldan çıkarak devrilmiştir.



Kazada maalesef 7️⃣ vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 2️⃣ vatandaşımız ağır olmak… pic.twitter.com/JjM4q81cku — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) October 18, 2024

"Οι τραυματίες διακομίστηκαν στο νοσοκομείο. Έρευνα για τις αιτίες του δυστυχήματος έχει ξεκινήσει", είπε.

Πηγή: skai.gr

