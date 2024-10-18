Λογαριασμός
Τουρκία: 6 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 25 τραυματίστηκαν σε δυστύχημα με λεωφορείο - Η στιγμή της ανατροπής (Βίντεο)

Το λεωφορείο μετέφερε επιβάτες από τη δυτική επαρχία Μπαλίκεσιρ στην περιοχή της Καππαδοκίας, έναν δημοφιλή τουριστικό προορισμό στην κεντρική Τουρκία

Τουρκία - Δυστύχημα με λεωφορείο

Έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν και 25 τραυματίστηκαν σήμερα σε δυστύχημα με λεωφορείο στην κεντρική τουρκική επαρχία Ακσαράι.

Ο κυβερνήτης Μεχμέτ Αλί Κουμπούζογλου δήλωσε στους δημοσιογράφους πως δεν είναι σαφής η αιτία του δυστυχήματος το οποίο σημειώθηκε στον αυτοκινητόδρομο που συνδέει την Ακσαράι με την Άγκυρα. Το λεωφορείο μετέφερε επιβάτες από τη δυτική επαρχία Μπαλίκεσιρ στην περιοχή της Καππαδοκίας, έναν δημοφιλή τουριστικό προορισμό στην κεντρική Τουρκία.

"Οι τραυματίες διακομίστηκαν στο νοσοκομείο. Έρευνα για τις αιτίες του δυστυχήματος έχει ξεκινήσει", είπε.

TAGS: Τουρκία Δυστύχημα λεωφορείο
