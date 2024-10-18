Γάζα: Το χάος μετά τον θάνατο του Σινουάρ μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τους ομήρους

Δεν υπάρχει ιεραρχία στη Χαμάς μετά τον θάνατο του ηγέτη της Γιαχία Σινουάρ, κάτι που μπορεί να οδηγήσει σε επικίνδυνες συνέπειες για τους αιχμαλώτους στην πολιορκημένη περιοχή, αποκάλυψε στο CNN πρώην διαπραγματευτής ομήρων.



«Υπάρχει χάος μέσα στην οργάνωση της Χαμάς... Και το χάος τόσο στη Γάζα όσο και στην εξόριστη ηγεσία θα μπορούσε να οδηγήσει σε μια φρικτή κατάσταση, όπου τα άτομα που κρατούν ομήρους θα μπορούσαν να αποφασίσουν να τους εκτελέσουν», προειδοποίησε ο Γκέρσον Μπάσκιν, μιλώντας στο CNN από τη Μαδρίτη.



«Δεν υπάρχει ξεκάθαρη ιεραρχία σήμερα στη Γάζα και η πειθαρχία θα μπορούσε εύκολα να καταρρεύσει».



Με τον ανώτατο ηγέτη της Χαμάς νεκρό, οι διαπραγματευτές θα πρέπει να επικεντρωθούν στην επίτευξη συμφωνίας με την εξόριστη ηγεσία της ομάδας που εδρεύει κυρίως στη Ντόχα του Κατάρ, διευκρίνισε ο Μπάσκιν, ο οποίος έχει εμπειρία στις διαπραγματεύσεις με τη Χαμάς.





«Εδώ είναι το μεγάλο ερώτημα: Υπάρχει μια συμφωνία, που να είναι εφικτή, στο τραπέζι, και να εγγυάται ότι όλοι οι όμηροι θα επιστρέψουν και ότι η κυβέρνηση στη Γάζα την επομένη του πολέμου δεν θα είναι πλέον η Χαμάς; εάν αυτά τα δύο στοιχεία μπορούν να διασφαλιστούν στη συμφωνία, τότε το Ισραήλ μπορεί να αποσυρθεί από τη Γάζα», είπε ο Μπάσκιν.

Αφού το Ισραήλ ανακοίνωσε τον θάνατο του ηγέτη της Χαμάς χθες Πέμπτη, οι οικογένειες των υπόλοιπων 101 ομήρων που εξακολουθούν να βρίσκονται στη Γάζα συγκεντρώθηκαν στο Τελ Αβίβ. Εκεί διαδηλώνουν από τον περασμένο χρόνο, προτρέποντας την ισραηλινή κυβέρνηση να ξεκινήσει νέες διαπραγματεύσεις για να επιστρέψουν οι συγγενείς τους στο σπίτι.

Δεν είναι ξεκάθαρο ότι και ο ίδιος ο Σινουάρ θα μπορούσε να συγκεντρώσει όλους τους ομήρους στη Γάζα, ακόμα κι αν ήθελε μια συμφωνία, ενώ ένας διάδοχος με λιγότερη αξιοπιστία και δύναμη θα δυσκολευτεί ακόμη περισσότερο να το πράξει σχολιάζουν οι Times of Israel.

Σύμφωνα με ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου θα συγκαλέσει σήμερα το συμβούλιο ασφαλείας, υπό το φως της εξόντωσης του Σινουάρ, με τη συμμετοχή κυβερνητικών αξιωματούχων και αξιωματικών ασφαλείας.

Στο επίκεντρο θα τεθεί η πιθανή πρόοδος στις διαπραγματεύσεις για τους υπόλοιπους ομήρους που κρατά ακόμη η Χαμάς.

Πηγή: skai.gr

