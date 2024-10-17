Ζελένσκι: Είπα στον Τραμπ «ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ ή πυρηνικά όπλα»

«Είπα στον Ντόναλντ Τραμπ έχουμε μόνο δύο επιλογές: ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ, ή να μάς δώσετε πυρηνικά όπλα» δήλωσε την Πέμπτη ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Για να προστατευτεί στο μέλλον, η Ουκρανία πρέπει να αποκτήσει πυρηνικά όπλα ή να είναι μέλος μιας μεγάλης συμμαχίας ασφάλειας, που είναι το ΝΑΤΟ, και η χώρα επιλέγει το δεύτερο» σημείωσε.

«Η Ουκρανία είναι έτοιμη να κάνει πραγματικά χώρο στη διπλωματία, όμως, για να γίνει αυτό, πρέπει να είμαστε ισχυροί», είπε ενώπιον των ηγετών των 27 χωρών μελών.

Συνεχίζοντας την ομιλία του σε συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ο Ζελένσκι πρόσθεσε ότι εάν ακολουθηθεί το «σχέδιο νίκης» του, ο πόλεμος θα τελειώσει «το αργότερο τον επόμενο χρόνο».



Υπογράμμισε ότι η Ρωσία θα καταφύγει στη διπλωματία μόνο όταν συνειδητοποιήσει ότι τίποτα δεν μπορεί να επιτευχθεί με τη βία. Για να συμβεί αυτό, πρέπει να δημιουργηθούν «κατάλληλες συνθήκες», επέμεινε ο Ουκρανός πρόεδρος.

«Μια άμεση πρόσκληση στην Ουκρανία να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ θα ήταν αποφασιστική. Ο Πούτιν πρέπει απλώς να δει ότι οι γεωπολιτικοί υπολογισμοί του είναι φτηνοί», είπε ο Ζελένσκι στους ηγέτες των 27 χωρών οι περισσότερες από τις οποίες είναι επίσης μέλη του ΝΑΤΟ.

«Ο Πούτιν πρέπει να σεβαστεί την ισχύ μας, όχι να έχει τον ελεύθερο κόσμο να τρέμει με τις απειλές του», ανέφερε.



Αποκάλυψε ακόμα ότι ορισμένοι Βορειοκορεάτες αξιωματικοί έχουν ήδη αναπτυχθεί στα κατεχόμενα από τη Ρωσία ουκρανικά εδάφη. «Η Ουκρανία έχει πληροφορίες ότι 10.000 Βορειοκορεάτες εξειδικευμένοι σε διάφορους τομείς ετοιμάζονται να βοηθήσουν τη Ρωσία» υποστήριξε.

Σημειώνεται ότι ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο πρόεδρος της Ουκρανίας υπέγραψαν στο περιθώριο της Συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις Βρυξέλλες συμφωνία για συνεργασία σε θέματα ασφάλειας.

Η Ελλάδα είναι το 21ο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης που υπογράφει αντίστοιχη διμερή συμφωνία με την Ουκρανία.

Πηγή: skai.gr - ΑΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.