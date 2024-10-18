Ρωσία: Ελέγχει την ετοιμότητα μονάδας πυρηνικών πυραύλων

Λίγες μέρες αφού το ΝΑΤΟ πραγματοποίησε την ετήσια πυρηνική του άσκηση, το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε σήμερα ότι η Μόσχα ελέγχει τη μαχητική ετοιμότητα μονάδας εξοπλισμένης με διηπειρωτικούς βαλλιστικούς πυραύλους Yars σε περιοχή βορειοδυτικά της πρωτεύουσας.

Οι Yars, οι οποίοι μπορούν να αναπτυχθούν σε σιλό ή να προσαρμοσθούν σε κινητούς εκτοξευτήρες, έχουν βεληνεκές μέχρι 11.000 χιλιόμετρα και μπορούν να φέρουν πολλαπλές πυρηνικές κεφαλές.

Η Ρωσία έχει πραγματοποιήσει φέτος σειρά πυρηνικών ασκήσεων, κάτι που αναλυτές θεωρούν πως έχει στόχο να αποτρέψει τη Δύση από το να εμπλακεί βαθύτερα στον πόλεμο στην Ουκρανία.

Στην τελευταία δοκιμή, μια μονάδα στην περιφέρεια Τβερ θα πραγματοποιήσει άσκηση μεταφοράς καμουφλαρισμένων πυραύλων Yars σε αποστάσεις έως 100 χιλιομέτρων και προστασίας τους από αεροπορική επίθεση και από εχθρικές ομάδες δολιοφθοράς, ανακοίνωσε το υπουργείο Άμυνας, σύμφωνα με το πρακτορείο Ιντερφάξ.

Ο ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε τον περασμένο μήνα πως η Μόσχα προχώρησε σε επέκταση του καταλόγου των σεναρίων που θα μπορούσαν να την κάνουν να χρησιμοποιήσει πυρηνικά όπλα, ουσιαστικά μειώνοντας το όριο για τη χρήση τους.

Η Ουκρανία κατηγόρησε τη Μόσχα για πυρηνικό εκβιασμό.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

