Σε παραλήρημα επιδόθηκε την Τρίτη ο αντιπρόεδρος του ρωσικού Συμβουλίου Ασφαλείας Ντμίτρι Μεντβέντεφ καταδεικνύοντας ότι η Μόσχα κάθε άλλο παρά επιδιώκει τον συμβιβασμό. Οι απειλές του Μεντβέντεφ έρχονται στη σκιά του δημοσιεύματος της Wall Street Journal ότι η Ρωσία προχωρά αθόρυβα σε μια μεγάλη στρατιωτική αναδιάρθρωση κατά μήκος των συνόρων της με την Ευρώπη.

Ο πρώην πρόεδρος της Ρωσίας απείλησε την Τρίτη ότι τα νεότερα μέλη του ΝΑΤΟ αποτελούν πλέον δυνητικούς στόχους για τη Μόσχα και διατρέχουν κίνδυνο «πιθανών επιθέσεων εκδίκησης» με χρήση πυρηνικών όπλων σε περίπτωση σύγκρουσης, ανέφερε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.

Ο Μεντβέντεφ, ο οποίος έχει αυτοαποκαλείται ένα από τα πιο «ένθερμα αντιδυτικά γεράκια της Ρωσίας», φαίνεται να αναφέρεται στη Σουηδία και τη Φινλανδία, τις δύο τελευταίες χώρες που εντάχθηκαν στη δυτική στρατιωτική συμμαχία.

Η απάντηση της Ρωσικής Ομοσπονδίας στη δυτική αρχή της «ειρήνης μέσω της δύναμης» μπορεί να είναι μόνο «ειρήνη μέσω του φόβου», αφού «ο φόβος εξακολουθεί να λειτουργεί», είπε ο Μεντβέντεφ. Ο Τραμπ ουσιαστικά παραδέχτηκε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Ευρώπη και το ίδιο το Κίεβο φέρουν ευθύνη για τη σύγκρουση στην Ουκρανία, είπε.

Η «ειδική επιχείρηση» (Πόλεμος στην Ουκρανία) πρέπει να ολοκληρωθεί με νίκη για τη Ρωσική Ομοσπονδία και το καθεστώς του Κιέβου πρέπει να καταστραφεί, διεμήνυσε ο Μεντβέντεφ.

Ενώ η ειδική επιχείρηση συνεχίζεται, ο νόμιμος στόχος της Ρωσικής Ομοσπονδίας δεν είναι μόνο οι Ουκρανικές Ένοπλες Δυνάμεις, αλλά και οι ξένοι μισθοφόροι, ξεκαθάρισε ο Ρώσος αξιωματούχος.

Το «αγγλοσαξονικό πλήθος» ευθύνεται για την τρέχουσα κρίση στον κόσμο και η Ρωσία, εμπιστευόμενη σε αυτό, ήταν κοντόφθαλμη για μεγάλο χρονικό διάστημα, τόνισε.

Ο Μεντβέντεφ πρότεινε τη δημιουργία ενός διεθνούς δικαστηρίου μετά το τέλος της σύγκρουσης στην Ουκρανία, τη «Νυρεμβέργη 2.0», αναφορά στη δίκη κατά των υψηλόβαθμων αξιωματούχων των Ναζί.

