Η Ρωσία μετακινεί δυνάμεις στα σύνορα με τη Φινλανδία – Τι φοβούνται οι Ευρωπαίοι 

Καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες και άλλοι παγκόσμιοι ηγέτες είναι απορροφημένοι από την κατάσταση στην Ουκρανία, η Ρωσία προχωρά αθόρυβα σε μια μεγάλη στρατιωτική αναδιάρθρωση κατά μήκος των συνόρων της με την Ευρώπη, αναφέρει σε ανάλυσή της η Wall Street Journal.

Περίπου 100 μίλια ανατολικά των συνόρων με τη Φινλανδία, στη ρωσική πόλη Πετροζαβόντσκ, μηχανικοί του στρατού επεκτείνουν στρατιωτικές βάσεις, όπου το Κρεμλίνο σχεδιάζει να δημιουργήσει ένα νέο στρατηγείο για την εποπτεία δεκάδων χιλιάδων στρατιωτών τα επόμενα χρόνια.

Αυτοί οι στρατιώτες, πολλοί από τους οποίους υπηρετούν σήμερα στα μέτωπα της Ουκρανίας, προορίζονται να αποτελέσουν τη ραχοκοκαλιά ενός ρωσικού στρατού που προετοιμάζεται για αντιπαράθεση με το ΝΑΤΟ, σύμφωνα με δυτικούς στρατιωτικούς και αξιωματούχους των μυστικών υπηρεσιών. Το Κρεμλίνο εντείνει τη στρατολόγηση, ενισχύει την παραγωγή όπλων και αναβαθμίζει τις σιδηροδρομικές γραμμές στις συνοριακές περιοχές.

Στρατιωτικοί αναλυτές εντός της Ρωσίας χαρακτηρίζουν τις δραστηριότητες κατά μήκος των συνόρων με τη Φινλανδία ως μέρος της προετοιμασίας του Κρεμλίνου για ενδεχόμενη σύγκρουση με το ΝΑΤΟ.

Οι Ρώσοι αξιωματούχοι, ωστόσο, στέλνουν αντικρουόμενα μηνύματα. Σε συνεδρίαση του υπουργείου Άμυνας στα τέλη του περασμένου έτους, ο Ρώσος υπουργός Άμυνας Αντρέι Μπελουσόφ δήλωσε ότι ο στρατός της Ρωσίας πρέπει να είναι έτοιμος για σύγκρουση με το ΝΑΤΟ. Στην ίδια συνάντηση, ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν είπε ότι η Δύση ανησυχεί αδίκως τον πληθυσμό της προβάλλοντας το αφήγημα ότι η Ρωσία είναι έτοιμη να επιτεθεί, και ότι οι τρέχουσες εντάσεις είναι αποτέλεσμα της πολιτικής του ΝΑΤΟ.

Το Κρεμλίνο αυξάνει το στρατιωτικό δυναμικό του σε 1,5 εκατομμύριο στρατιώτες και έχει υπερδιπλασιάσει τις στρατιωτικές του δαπάνες, φτάνοντας το 6% του ΑΕΠ — πολύ υψηλότερες από το 3,4% των ΗΠΑ και το 2,1% της Ευρώπης.

Στρατολόγηση και εξοπλιστική αύξηση

Η αύξηση των δαπανών ώθησε τα ρωσικά εργοστάσια όπλων να φτάσουν στο μέγιστο της παραγωγικής τους δυνατότητας, οδηγώντας τις στρατιωτικές βιομηχανικές εταιρείες να επεκτείνουν τις γραμμές παραγωγής και να ανοίξουν νέες εγκαταστάσεις, σύμφωνα με Ευρωπαίους στρατιωτικούς αξιωματούχους.

Το 2021, πριν από την εισβολή, η Ρωσία παρήγαγε περίπου 40 άρματα μάχης τύπου T-90M ετησίως, σύμφωνα με εκτιμήσεις δυτικών υπηρεσιών πληροφοριών. Σήμερα παράγει σχεδόν 300 ετησίως. Ένας ανώτερος Φινλανδός στρατιωτικός αξιωματούχος δήλωσε ότι σχεδόν κανένα από αυτά τα άρματα δεν αποστέλλεται στο μέτωπο της Ουκρανίας· παραμένουν σε ρωσικό έδαφος για μελλοντική χρήση.

Η παραγωγή πυροβόλων και πυρομαχικών αναμένεται να αυξηθεί κατά περίπου 20% φέτος, ενώ η ποιότητα και η παραγωγή drones έχουν βελτιωθεί σημαντικά.

Σε έκθεσή της τον Φεβρουάριο, η δανική υπηρεσία πληροφοριών προειδοποίησε ότι η Ρωσία θα μπορούσε να εξαπολύσει έναν μεγάλης κλίμακας πόλεμο στην Ευρώπη μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια, εάν θεωρήσει ότι το ΝΑΤΟ εμφανίζει αδυναμία. Μια κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία θα επέτρεπε στη Ρωσία να προετοιμάσει το στρατιωτικό της δυναμικό ακόμη πιο γρήγορα, προειδοποιούν δυτικοί στρατιωτικοί αξιωματούχοι.

Ορισμένα κράτη μέλη του ΝΑΤΟ ενισχύουν ήδη τα σύνορά τους απέναντι στα άρματα μάχης, σκάβοντας χαρακώματα και εγκαθιστώντας εμπόδια σε σχήμα πυραμίδας. Η Πολωνία, η Εσθονία, η Λετονία και η Λιθουανία έχουν αποσυρθεί από τη διεθνή συνθήκη για τις νάρκες.

Δυτικοί αξιωματούχοι έχουν αναφέρει μυστικές επιχειρήσεις που πιστεύεται ότι έχει πραγματοποιήσει η Ρωσία τα τελευταία χρόνια στην Ευρώπη ως αποδείξεις της αποφασιστικότητας της Μόσχας να αποσταθεροποιήσει τη Δύση και να αντεκδικηθεί για τη στήριξή της στην Ουκρανία.

Πιστεύεται ότι η ρωσική στρατιωτική υπηρεσία πληροφοριών βρίσκεται πίσω από σχέδια τοποθέτησης εμπρηστικών μηχανισμών σε αεροσκάφη της μεταφορικής εταιρείας DHL και της απόπειρας δολοφονίας του διευθύνοντος συμβούλου γερμανικής εταιρείας όπλων.

Ένας Ευρωπαίος αξιωματούχος πληροφοριών δήλωσε ότι η Ρωσία θα μπορούσε να επιχειρήσει να δοκιμάσει τη συνοχή της Συμμαχίας με μια εισβολή σε μια μικρή χώρα-μέλος του ΝΑΤΟ, όπως η Εσθονία, η οποία διαθέτει σημαντικό ρωσικό πληθυσμό.

Η ικανότητα της Ρωσίας να αντιμετωπίσει το ΝΑΤΟ θα εξαρτηθεί εν μέρει από το κατά πόσο θα μπορέσει να ανασυγκροτήσει τις δυνάμεις της μετά τον πόλεμο στην Ουκρανία, ο οποίος έχει αποδεκατίσει το σώμα των αξιωματικών της αλλά της έχει προσφέρει εμπειρία σε επιθέσεις ακριβείας.



Στρατιωτική αναβίωση

Για αιώνες, η στρατιωτική δύναμη της Ρωσίας την είχε καταστήσει μία από τις μεγάλες δυνάμεις της Ευρώπης. Κατάφερε να νικήσει τόσο τον Ναπολέοντα όσο και τον Χίτλερ όταν εισέβαλαν σε ρωσικό έδαφος. Η είσοδος της Σοβιετικής Ένωσης στον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο άλλαξε την πορεία της σύγκρουσης και άνοιξε τον δρόμο για την εποχή του Ψυχρού Πολέμου που ακολούθησε.

Ο Πούτιν αντλεί από αυτή τη στρατιωτική κληρονομιά για να δικαιολογήσει τον πόλεμο στην Ουκρανία και τις προσπάθειες της Ρωσίας να ανακτήσει επιρροή στην Ευρώπη, όπου πρώην σύμμαχοι όπως η Ουκρανία έχουν στραφεί προς τη Δύση. Η Ρωσία φαίνεται να ποντάρει ότι η στρατιωτική της επέκταση κατά μήκος των συνόρων του ΝΑΤΟ θα αναγκάσει τη Δύση να επαναδιαπραγματευτεί με μια ενισχυμένη Μόσχα.

Για να συγκεντρώσει τις δυνάμεις της προς τη Δύση, το Κρεμλίνο πέρυσι άλλαξε τη δομή οργάνωσης των στρατιωτικών του δυνάμεων στο εσωτερικό της χώρας, δημιουργώντας νέες στρατιωτικές περιφέρειες που συνδέονται με την άμυνα των δύο μεγαλύτερων πόλεων, της Μόσχας και της Αγίας Πετρούπολης.

Στη στρατιωτική περιφέρεια της Μόσχας, η Ρωσία έχει αρχίσει να ενοποιεί τις οδικές και σιδηροδρομικές διαδρομές που χρησιμοποιεί ο στρατός της με εκείνες της γειτονικής Λευκορωσίας, του στενότερου συμμάχου της Μόσχας και βασικού σημείου για την αρχική εισβολή στην Ουκρανία.

Το μεγαλύτερο μέρος της στρατιωτικής επέκτασης θα πραγματοποιηθεί στη στρατιωτική περιφέρεια του Λένινγκραντ, η οποία συνορεύει με την Εσθονία, τη Λετονία και τη Φινλανδία.

Σύμφωνα με δυτικούς στρατιωτικούς και μυστικούς αξιωματούχους, οι μικρότερες ταξιαρχίες σχεδόν θα τριπλασιαστούν σε μέγεθος και θα μετατραπούν σε μεραρχίες περίπου 10.000 στρατιωτών.

Δορυφορικές εικόνες του 2022 και του 2025 από τη ρωσική στρατιωτική βάση Καμένκα, κοντά στα σύνορα με τη Φινλανδία. Η πρόσφατη εικόνα δείχνει νέους χώρους διαμονής για στρατεύματα, σύμφωνα με ερευνητές του φινλανδικού ερευνητικού οργανισμού Black Bird Group. Planet Labs PBC

Δορυφορικές εικόνες του 2021 και του 2025 από τη ρωσική στρατιωτική βάση Σπούτνικ, κοντά στα σύνορα με τη Νορβηγία. Η πρόσφατη εικόνα δείχνει επέκταση των εγκαταστάσεων αποθήκευσης για στρατιωτικό εξοπλισμό. Planet Labs PBC

Η Ρωσία σχεδιάζει να κατασκευάσει νέους στρατώνες και εκπαιδευτικά κέντρα, καθώς και να αναβαθμίσει τα οπλοστάσια και τις σιδηροδρομικές γραμμές, προκειμένου να υποστηρίξει τη διόγκωση των στρατευμάτων μέσα και γύρω από την Πετροζαβόντσκ.

Τον Δεκέμβριο, η ρωσική κρατική τηλεόραση μετέδωσε εικόνες περίπου 100 Ρώσων στρατιωτών να παρελαύνουν στο κέντρο της πόλης, γιορτάζοντας την επανασύσταση μιας σιδηροδρομικής ταξιαρχίας της σοβιετικής εποχής, η οποία έχει αναλάβει την τοποθέτηση νέων σιδηροτροχιών.

Η νέα υποδομή που κατασκευάζεται περιλαμβάνει αποθήκες και χώρους διαμονής για τα στρατεύματα, σύμφωνα με τον Έμιλ Καστεχέλμι της φινλανδικής ομάδας Black Bird Group, η οποία αναλύει δορυφορικές εικόνες ρωσικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων. Νέες σιδηροτροχιές τοποθετούνται κατά μήκος των συνόρων με τη Φινλανδία και τη Νορβηγία, καθώς και νότια της Αγίας Πετρούπολης προς τα σύνορα με την Εσθονία. Οι υπάρχουσες γραμμές που διασχίζουν την περιοχή επεκτείνονται.

Για να φιλοξενήσει περισσότερα στρατεύματα, το ρωσικό Υπουργείο Άμυνας έχει ανακοινώσει ότι ανακαινίζει ένα στρατιωτικό νοσοκομείο του 19ου αιώνα στην Αγία Πετρούπολη.

Εκστρατεία στρατολόγησης

Τους τελευταίους μήνες, η Ρωσία έχει δει απότομη αύξηση στις στρατολογήσεις, λόγω γενναιόδωρων μπόνους υπογραφής τόσο σε ομοσπονδιακό όσο και σε τοπικό επίπεδο. Οι πληρωμές αυτές, σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορούν να φτάσουν έως και τα 20.000 δολάρια.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες εκτιμούν ότι περίπου 30.000 Ρώσοι κατατάσσονται κάθε μήνα, έναντι περίπου 25.000 το περασμένο καλοκαίρι. Ορισμένοι αξιωματούχοι πληροφοριών της Ανατολικής Ευρώπης αναφέρουν ότι οι στρατιωτικές τάξεις αυξάνονται πλέον κατά περίπου 40.000 στρατιώτες τον μήνα.

Το επιπλέον ανθρώπινο δυναμικό έχει επιτρέψει στον ρωσικό στρατό να εναλλάσσει νέα στρατεύματα στην Ουκρανία και να συγκροτεί νέες μονάδες, εκπαιδευμένες και εγκατεστημένες σε ρωσικό έδαφος, σύμφωνα με εκτιμήσεις ευρωπαϊκών υπηρεσιών πληροφοριών.

Για να ενισχύσουν τη στρατολόγηση, οι ομοσπονδιακές και περιφερειακές κυβερνήσεις της Ρωσίας έχουν αυξήσει τα προνόμια για τους βετεράνους και τις οικογένειές τους και έχουν προσκαλέσει στρατιώτες να συμμετάσχουν σε δημοτικά συμβούλια και στη ρωσική Δούμα.

Η Ρωσία προσαρμόζει τα σχέδια επανεξοπλισμού της ώστε να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των νέων στρατευμάτων που θα σταθμεύσουν κατά μήκος των συνόρων με το ΝΑΤΟ. Αυτές οι μονάδες θα παραλάβουν μεγάλο μέρος του νέου εξοπλισμού.

Αντίθετα, στο μέτωπο της Ουκρανίας στέλνονται κυρίως παλιά και ανακαινισμένα όπλα σοβιετικής εποχής.

Αργότερα φέτος, η Ρωσία αναμένεται να παρουσιάσει τα πρώτα βήματα αυτής της διαδικασίας στις ετήσιες στρατηγικές στρατιωτικές ασκήσεις της. Οι φετινές ασκήσεις — με την ονομασία Zapad (Δύση) — αναμένεται να εκπαιδεύσουν δυνάμεις σε περιοχές που συνορεύουν με χώρες του ΝΑΤΟ.

Στρατιωτικοί αξιωματούχοι στην ανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ αναμένουν μια επίδειξη δύναμης με στόχο να αποτρέψει την Ευρώπη από το να κλιμακώσει περαιτέρω τις εντάσεις με τη Ρωσία. Ανεξάρτητα από την πορεία των συνομιλιών για κατάπαυση του πυρός, σημειώνουν, το Κρεμλίνο επιδιώκει να το παίρνουν στα σοβαρά στην Ευρώπη.



Πηγή: skai.gr

