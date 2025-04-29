«Ανένδοτος» της Κίνας έναντι της επιθετικής δασμολογικής πολιτικής του Ντόναλντ Τραμπ. Οι παραχωρήσεις προς τις ΗΠΑ στο εμπόριο θα ανοίξουν μόνο την όρεξή τους, δήλωσε ο Κινέζος υπουργός Εξωτερικών Γουάνγκ Γι, διαμηνύοντας ότι το Πεκίνο θα κρατήσει ανυποχώρητη στάση.

Σημειώνεται ότι ο Ντόναλντ Τραμπ προανήγγειλε σημαντική μείωση των δασμών στα κινεζικά προϊόντα, εμφανιζόμενος πρόθυμος για συμβιβασμό με το Πεκίνο, αλλά η προσπάθεια αποκλιμάκωσης αντιμετωπίστηκε ειρωνικά από την κινεζική κυβέρνηση.

Οι παραχωρήσεις προς τις ΗΠΑ στον εμπορικό πόλεμο θα έχουν ως αποτέλεσμα να συνεχίσουν να θέτουν νέες απαιτήσεις, εξήγησε ο Κινέζος υπουργός Εξωτερικών κατά τη διάρκεια συνάντησης των υπουργών Εξωτερικών των BRICS στο Ρίο ντε Τζανέιρο.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν επωφεληθεί εδώ και καιρό πάρα πολύ από το ελεύθερο εμπόριο, αλλά τώρα χρησιμοποιούν τους δασμούς ως μοχλό (πίεσης) για να επιβάλουν υπερβολικά υψηλές τιμές σε άλλες χώρες. Αν κάνουμε σιωπηλά συμβιβασμούς και παραχωρήσεις, ο νταής, έχοντας κερδίσει μια ίντσα, θα διανύσει τρία μίλια», δήλωσε δηκτικά υπουργός, σύμφωνα με την ιστοσελίδα του κινεζικού Υπουργείου Εξωτερικών.

Σημείωσε ότι η διατήρηση των κανόνων του πολυμερούς εμπορίου είναι το πιο πιεστικό τρέχον ζήτημα.

Πηγή: skai.gr

