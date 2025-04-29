Με την Porsche για ψώνια στα …Lidl

Η υπουργός Γεωργίας της Βαυαρίας επικρίνει την καταναλωτική συμπεριφορά πολλών Γερμανών που, όπως λέει, πηγαίνουν με την Porsche σε εκπτωτικά σουπερμάρκετ για φθηνά τρόφιμα.Ακριβοί στα πίτουρα και φθηνοί στο αλεύρι φαίνεται να είναι πολλοί Γερμανοί καταναλωτές, αν δώσουμε βάση στα όσα λέει η υπουργός Γεωργίας της Βαυαρίας Μιχαέλα Κάνιμπερ, κορυφαίο στέλεχος των συντηρητικών Χριστιανοκοινωνιστών (CSU).

Σε πρόσφατη εκπομπή της Βαυαρικής Ραδιοφωνίας (BR) η υπουργός δήλωσε ότι «έχουμε τους υψηλότερους μισθούς κατά μέσο όρο, αλλά για τρόφιμα δίνουμε λιγότερα χρήματα από όλους. Αυτό είναι κάτι που με εξοργίζει».



«Στη Γαλλία, στην Ιταλία ή στην Κροατία» συνεχίζει η Μιχαέλα Κάνιμπερ, «πηγαίνουν για ψώνια με ένα Fiat 500 και αγοράζουν το καλύτερο εμπόρευμα.

Οι Γερμανοί πηγαίνουν με την Porsche στα Aldi και αγοράζουν ό,τι είναι πιο φθηνό». Δεν κατηγορεί κανέναν για σνομπισμό η υπουργός. Αυτό που την εξοργίζει είναι ότι ακόμη και οι εύποροι καταναλωτές έχουν την απαίτηση να αγοράζουν πάμφθηνα τρόφιμα, συμπιέζοντας το περιθώριο κέρδους για τον παραγωγό, παρότι οι ίδιοι δεν έχουν πρόβλημα να ξοδέψουν μια μικρή περιουσία για να αγοράσουν και να συντηρήσουν το αγαπημένο τους αυτοκίνητο.

Με τη γλώσσα της στατιστικής

Δεν ισχύει βέβαια ότι η Γερμανία έχει τους υψηλότερους μισθούς στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς προηγούνται άλλες έξι χώρες που «πληρώνουν καλύτερα»: Λουξεμβούργο, Δανία, Ιρλανδία, Βέλγιο, Ολλανδία και Αυστρία. Πάντως, είναι γεγονός ότι ο μέσος γερμανικός μισθός είναι κατά 30% υψηλότερος του μέσου ευρωπαϊκού. Την ίδια στιγμή ο Γερμανός καταναλωτής διαθέτει μόλις το 11,5% του εισοδήματός του για αγορά τροφίμων, ενώ ο μέσος όρος στην ΕΕ είναι 13,6%. (Στην Ελλάδα είχε ξεπεράσει το 20% για το 2021, σύμφωνα με παλαιότερη έρευνα του ΕΚΠΑ).



Μια ματιά στις λίστες των πλουσιότερων Γάλλων και των πλουσιότερων Γερμανών οδηγεί σε μία ενδιαφέρουσα σύγκριση, που μάλλον κάτι δείχνει για την καταναλωτική συμπεριφορά στις δύο μεγαλύτερες οικονομίες της Ευρωζώνης: Στη Γαλλία στο Νο 1 παραμένει σταθερά η οικογένεια Arnault με τον οίκο LVMH, που αποτελεί συνώνυμο της πολυτέλειας, καθώς διαχειρίζεται brands όπως η Christian Dior και η Moët & Chandon. Στη Γερμανία εναλάσσονται συνεχώς στο Νο 1 οι οικογένειες Schwarz και Albrecht, ιδιοκτήτριες των εκπτωτικών σουπερμάρκετ Lidl και Aldi αντιστοίχως (ενίοτε εμφανίζονται επίσης στην κορυφή η «κληρονόμος» της BMW Σουζάνε Κλάτεν και ο μεγαλομέτοχος της Hapag Lloyd Κλάους Μίχαελ Κούνε).



Σήμερα το μερίδιο των εκπτωτικών σουπερμάρκετ στη γερμανική αγορά φτάνει το 40%. Οι πιο γνωστές αλυσίδες του κλάδου παραμένουν η Aldi και η Lidl, υπάρχουν όμως και πολλές μικρότερες όπως οι Netto, Penny και Norma. Οι ειδικοί εκτιμούν ότι η δυναμική παρουσία των discounter ενισχύει τον υγιή ανταγωνισμό στο γερμανικό λιανεμπόριο και συμβάλλει στη διατήρηση σχετικά χαμηλών τιμών, παρά την αισθητή άνοδο του πληθωρισμού τα τελευταία χρόνια.

Είναι θέμα νοοτροπίας…

Άρα κάπου έχει ένα δίκιο η υπουργός Γεωργίας της Βαυαρίας. Κατανοητή ίσως η διαμαρτυρία της. Ιδιαίτερα αν αναλογιστούμε ότι οι αγρότες, που συνεχώς διαμαρτύρονται για εισοδηματικές απώλειες και μειωμένες τιμές στα προϊόντα τους, αποτελούν παραδοσιακή εκλογική πελατεία του κόμματός της, το οποίο στις τελευταίες εκλογές για την τοπική Βουλή της Βαυαρίας κατέγραψε το χειρότερο ποσοστό του από το 1950…



Από την άλλη: Itˊs a free country. Γιατί να μην μπορεί ο καθένας να αγοράζει ό,τι αυτοκίνητο θέλει και ό,τι τρόφιμα θέλει; Προσωπική μου άποψη είναι ότι πολύ απλά στη Γερμανία το καλό φαγητό δεν αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα, ούτε τόσο σημαντικό θέμα συζήτησης για την οικογένεια ή για το ζευγάρι, όπως θα συνέβαινε στη Γαλλία, αλλά και στην Ελλάδα. Πολλές είναι οι πιθανές εξηγήσεις γι αυτό: Ελάχιστοι και ελάχιστες τολμούν να ασχοληθούν σοβαρά με τη μαγειρική και κυρίως με ό,τι ακολουθεί τη μαγειρική (πλύσιμο πιάτων, τρίψιμο κατσαρόλας κλπ). Οι μεγάλες επιχειρήσεις διαθέτουν εστιατόρια, τα οποία πολλοί προτιμούν για το κύριο γεύμα της ημέρας. Παντού προσφέρεται η εύκολη λύση της πίτσας ή του ντονέρ κεμπάπ. Άλλοι πάλι προτιμούν να εξοικονομήσουν χρόνο και χρήμα από το φαγητό, για να ασχοληθούν με κάτι που τους ενδιαφέρει περισσότερο (αθλητικές δραστηριότητες, μαστορέματα στο σπίτι κ.α.)



Έτσι, αντί για ένα γκουρμέ δείπνο, οι περισσότεροι Γερμανοί θα προτιμήσουν το ταπεινό «Abendbrot». Πρόκειται για ένα εξαιρετικά λιτό βραδινό, που συνήθως αποτελείται από λίγες φέτες ψωμί με τυρί, ζαμπόν ή άλλα συνοδευτικά υλικά. Ίσως αξίζει τον κόπο να το δοκιμάσουμε. Αν μη τι άλλο είναι μία εξαιρετική μέθοδος για να βελτιώσουμε τη σιλουέτα μας. Και τότε, δεν μπορεί, θα χωράμε άνετα και στην Porsche…

