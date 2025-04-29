Ο Ιταλός καρδινάλιος Τζοβάνι Άντζελο Μπέτσιου ανακοίνωσε πριν από λίγο ότι δεν πρόκειται να συμμετάσχει στο Κονκλάβιο που από τις 7 Μαΐου θα κληθεί να εκλέξει τον διάδοχο του εκλιπόντα πάπα Φραγκίσκου.

Ο Μπέτσιου, 76 ετών, δήλωσε ότι "υπακούει στη βούληση του Φραγκίσκου", ο οποίος το 2020 τού είχε αφαιρέσει όλες τις εκκλησιαστικές αρμοδιότητες, αν και είχε διατηρήσει τον τίτλο του καρδιναλίου.

Αρχικά ο κληρικός είχε διεκδικήσει δικαίωμα συμμετοχής στο κονκλάβιο, αλλά χθες, Δευτέρα, έγινε σαφές ότι η σύνοδος των καρδιναλίων, που όρισε την ημερομηνία έναρξης της διαδικασίας εκλογής του νέου ποντίφικα, δεν έβλεπε ευνοϊκά τη συγκεκριμένη εξέλιξη.

Ο Μπέτσιου ξεκίνησε ως στενός συνεργάτης του Αργεντινού πάπα, αλλά στη συνέχεια κατηγορήθηκε και καταδικάστηκε για συμμετοχή σε σκάνδαλο αδιαφανών επενδύσεων του Βατικανού σε ακίνητα στο κέντρο του Λονδίνου - μια επένδυση για την οποία ο πάπας Φραγκίσκος δεν είχε ενημερωθεί.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

