Η πρωθυπουργός της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι θα ταξιδέψει στις Ηνωμένες Πολιτείες την επόμενη εβδομάδα για να συζητήσει με τον Ντόναλντ Τραμπ για τους δασμούς, ανακοίνωσε το γραφείο της την Τρίτη.

Η Μελόνι ναι μεν είναι σύμμαχος του Τραμπ, αλλά ταυτόχρονα βρίσκεται υπό πίεση στο να υπερασπιστεί την ιταλική βιομηχανία.

Η Ιταλία πέρυσι είχε το τρίτο μεγαλύτερο εμπορικό πλεόνασμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση για αγαθά που σχετίζονται τις ΗΠΑ, μετά τη Γερμανία και την Ιρλανδία.

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός χαρακτήρισε λάθος την απόφαση Τραμπ για τους δασμούς, αλλά προειδοποίησε ότι τα αντίμετρα της ΕΕ θα μπορούσαν να κλιμακώσουν έναν εμπορικό πόλεμο και ζήτησε διαπραγματεύσεις για τον μετριασμό της κρίσης.

Χώρες από την Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν να αντιμετωπίσουν δασμούς 25% σε χάλυβα και αλουμίνιο και αυτοκίνητα και ευρύτερους δασμούς 20% για σχεδόν όλα τα άλλα αγαθά στο πλαίσιο της πολιτικής του Τραμπ.

Αν και οι υπουργοί της ΕΕ συμφώνησαν ότι θα πρέπει να δώσουν προτεραιότητα στις διαπραγματεύσεις, το μπλοκ πρόκειται να εγκρίνει τα πρώτα αντίποινα αυτή την εβδομάδα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.