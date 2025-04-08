Δασμοί Τραμπ: Έτοιμη να βγάλει το μπαζούκα η ΕΕ, αλλά θα το κάνει;

Η Ευρωπαϊκή Ένωση διαπραγματεύεται με τις ΗΠΑ έχοντας ένα μπαζούκα στα χέρια της, αλλά δεν μπορεί να συμφωνήσει αν θα πατήσει ακόμη τη σκανδάλη.

Πέραν του προσεκτικά διατυπωμένου μηνύματος περί «αναλογικής» και «ενιαίας» απάντησης από όλους τους υπουργούς Εμπορίου του μπλοκ στη συνάντησή τους στο Λουξεμβούργο τη Δευτέρα, το ερώτημα πώς θα δοθεί απάντηση στη δασμολογική επίθεση του Τραμπ απειλεί να ανοίξει ρωγμές στην εύθραυστη συνοχή του μπλοκ, σημειώνει το Politico.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, μιλώντας χθες στις Βρυξέλλες κι ενώ ολοκληρωνόταν η σύνοδος των υπουργών Εμπορίου, κατέστησε σαφές ότι η ΕΕ θέλει πρώτα να διαπραγματευτεί. Το μπλοκ πρότεινε αμοιβαίο μηδενισμό δασμών σε βιομηχανικά αγαθά, είπε, όπως αυτοκίνητα, φάρμακα, χημικά, πλαστικά και μηχανήματα μεταξύ άλλων.

Αυτό είναι το καρότο, σημειώνει το Politico, αλλά πρόκειται για εύκολο καρότο, αφού οι διατλαντικοί δασμοί σε βιομηχανικά προϊόντα ήταν παραδοσιακά χαμηλοί.

Όσον αφορά το μαστίγιο, η ΕΕ θέλει να δημιουργήσει την εντύπωση ότι διαπραγματεύεται από θέση ισχύος, ελπίζοντας ότι η αναταραχή στις αγορές λόγω των δασμών που εξαπέλυσε θα κάμψουν το μαχητικό πνεύμα του Τραμπ. Ωστόσο, οι χώρες-μέλη διχάζονται σχετικά με το ποιο μαστίγιο πρέπει να χρησιμοποιήσουν.

Η ΕΕ έχει στα χέρια της ένα «πυρηνικό» όπλο, όπως λέει το Politico, την Πράξη Μέτρων κατά του Καταναγκασμού (ACI), που παρέχει τα μέσα για να αποτρέψει και να αντιμετωπίσει έναν οικονομικό εκβιασμό από τρίτη χώρα.

Η ΕΕ, επομένως, θα μπορούσε να αποφασίσει να το χρησιμοποιήσει για να πλήξει αμερικανικές υπηρεσίες, όπως η τεχνολογία και οι τράπεζες.

Οι δασμοί του Τραμπ -που θα επηρέαζαν τις εξαγωγές της ΕΕ αξίας 380 δισ. ευρώ - είναι ακριβώς το είδος του οικονομικού εκφοβισμού που είχε στο μυαλό της η ΕΕ όταν σχεδίαζε το ACI.

Παρ' όλο όμως που ο «ανταποδοτικός» δασμός του 20% σε όλα τα αγαθά της ΕΕ είναι άμεσος (μαζί με δασμούς 25% σε χάλυβα, αλουμίνιο και αυτοκίνητα που προϋπάρχουν), αυτό δεν σημαίνει ότι οι «27» είναι έτοιμοι να ενεργοποιήσουν το μπαζούκα του. Κάτι τέτοιο, όπως το έθεσε ένας υπουργός, θα σήμαινε ότι το μπλοκ βρίσκεται πραγματικά σε εμπορικό πόλεμο.

Οι Ευρωπαίοι χαρακτηρίζουν απροκάλυπτα ψεύδη τους ισχυρισμούς στους οποίους βασίστηκε ο Τραμπ για να δικαιολογήσει τους δασμούς και πιστεύουν ότι ο μαθηματικός τύπος που χρησιμοποιήθηκε για τον υπολογισμό τους είναι εξίσου ανόητος: ο μέσος δασμός της ΕΕ στα βιομηχανικά προϊόντα, για παράδειγμα, είναι 1,6%.

Σύμφωνα με εσωτερικό έγγραφο που είδε το Politico, η Επιτροπή εξετάζει το ενδεχόμενο επιβολής δασμών έως και 25% σε ένα ευρύ φάσμα αμερικανικών προϊόντων ως απάντηση στους δασμούς του Τραμπ στον χάλυβα και το αλουμίνιο.

Αύριο, Τετάρτη, οι 27 ψηφίζουν επί της πρότασης για δασμούς 25% σε αμερικανικά προϊόντα.

Μέχρι εδώ

Χώρες όπως η Γαλλία, η Γερμανία και η Ισπανία έκαναν έκκληση να μην εξαιρεθεί καμία επιλογή από το τραπέζι όσον αφορά την αντιμετώπιση του προέδρου των ΗΠΑ.

«Κάποιος πρέπει να εξετάσει προσεκτικά το ACI» δήλωσε ο απερχόμενος υπουργός Οικονομίας της Γερμανίας Ρόμπερτ Χάμπεκ. «Πρόκειται για μέτρα που υπερβαίνουν κατά πολύ την τελωνειακή πολιτική. Έχουν μια ευρεία παλέτα. Στη συνέχεια περιλαμβάνουν ψηφιακές υπηρεσίες, αλλά διαθέτουν ένα ευρύ φάσμα μέσων, πολύ περισσότερα από απλά μέσω ψηφιακού φόρου».

Η θέση του Χάμπεκ βρήκε σύμφωνο τον Ισπανό συνάδελφό του, Κάρλος Κουέρπο.

«Το μέσο κατά του καταναγκασμού υπάρχει για να το χρησιμοποιήσουμε σε περίπτωση που το κρίνουμε απαραίτητο. Αλλά και πάλι, το μήνυμα που πρέπει να λάβει η ΕΕ σήμερα είναι θετικό» είπε ο Κουέρπο σε συνέντευξή του στο POLITICO. «Πρέπει να διερευνήσουμε τη χρήση όλων των μέσων που έχουμε στη διάθεσή μας. Αυτό είναι σίγουρο. Δεν πρέπει να αποκλείσουμε τίποτα».

Ανώτερος διπλωμάτης της ΕΕ είπε στο POLITICO ότι όταν ο επίτροπος Εμπορίου, Μάρος Σέφκοβιτς, έκανε μια δημοσκόπηση για τα εργαλεία που θα έπρεπε να χρησιμοποιήσουν οι Βρυξέλλες, λίγοι Ευρωπαίοι υπουργοί ήθελαν να μπουν στο τραπέζι όλες οι επιλογές, μεταξύ αυτών και το μπαζούκα.

Χώρες όπως η Ιρλανδία και η Ιταλία - των οποίων οι τομείς των φαρμακευτικών προϊόντων και του κρασιού βρίσκονται στο μάτι της καταιγίδας των δασμών - ήταν πιο επιφυλακτικές σχετικά με την κλιμάκωση των εμπορικών εντάσεων με τον Τραμπ.

Ο Ιρλανδός υπουργός Εξωτερικών και Εμπορίου Σάιμον Χάρις ζήτησε ιδιαίτερη προσοχή σχετικά με την επίκληση του ACI ή τη στόχευση των υπηρεσιών των ΗΠΑ.

Ο Ιταλός υπουργός Εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι έφτασε στο σημείο να ζητήσει καθυστέρηση στην έναρξης ισχύος των αντίμετρων της ΕΕ για τον χάλυβα και το αλουμίνιο -από τις 15 Απριλίου να πάει στις 30 Απριλίου.

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι, μεταξύ των Ευρωπαίων ηγετών που βρίσκονται πιο κοντά στον Τραμπ, δείχνει αμφιταλαντευόμενη για σειρά θεμάτων - από το εμπόριο μέχρι την άμυνα - στα οποία το μπλοκ προσπαθεί να παρουσιάσει ένα ενιαίο μέτωπο.

Η Μελόνι πρόκειται να επισκεφθεί την Ουάσινγκτον την επόμενη εβδομάδα, ανέφερε η Corriera della Sera.

Δεν υπάρχει επιστροφή

Όταν βγάζεις το ισχυρότερο εμπορικό σου όπλο στο τραπέζι τόσο νωρίς στη διαδικασία των διαπραγματεύσεων, είναι δύσκολο να το αποσύρεις, εάν τα πράγματα δεν εξελιχτούν όπως θα ήθελες.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα αποφασίσει εάν θα επιβάλει πρόστιμο στην Apple και τη Meta αυτή την εβδομάδα, για παραβίαση των κανόνων ψηφιακού ανταγωνισμού της ΕΕ. Και η κίνηση αυτή θα μπορούσε να ρίξει «λάδι στη φωτιά» στις σχέσεις μεταξύ Ουάσινγκτον και Βρυξελλών.

«Σε αυτό το στάδιο, δεν θα ήθελα να υπεισέλθω σε ακριβείς ορισμούς ή σε εικασίες σχετικά με το είδος του μέσου που θα χρησιμοποιήσουμε ή το σκεπτικό μας», είπε ο Μάρος Σέφκοβιτς σε δημοσιογράφους, τη Δευτέρα.

«Η αντίδρασή μας είναι πολύ σταδιακή, στον χάλυβα και το αλουμίνιο ... Είναι κατά κάποιο τρόπο ‘’τεντωμένη’’ σε βάθος χρόνου, επειδή θέλουμε να δημιουργήσουμε τον απαραίτητο διαπραγματευτικό χώρο. Μέχρι τώρα, παρά τις προσπάθειές μας και το άνοιγμά μας, δεν έχουμε δει πραγματική δέσμευση, η οποία θα οδηγούσε σε αμοιβαία αποδεκτή λύση», πρόσθεσε ο επίτροπος εμπορίου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.