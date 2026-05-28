Ο πρώην πρόεδρος της Υεμένης Αμπντ Ράμπο Μανσούρ Χάντι πέθανε σήμερα στη σαουδαραβική πρωτεύουσα Ριάντ, όπου ζούσε εξόριστος από το 2015, έγινε γνωστό από πηγή της υεμενίτικης προεδρίας.

Ο ογδοντάχρονος Χάντι «πέθανε στη σαουδαραβική πρωτεύουσα έπειτα από ξαφνική κρίση υγείας», δήλωσε η πηγή υπό τον όρο να μην κατονομαστεί.

Ο Χάντι, ο οποίος εξελέγη το 2012, κατέφυγε στη Σαουδική Αραβία το 2015, αφού εκδιώχθηκε λόγω τoυ εμφυλίου πολέμου ανάμεσα στους αντάρτες Χούθι, που υποστηρίζονται από το Ιράν, και τις κυβερνητικές δυνάμεις που υποστηρίζονται από τη Σαουδική Αραβία.

Το 2022, μεταβίβασε τις εξουσίες του σε Προεδρικό Συμβούλιο με έδρα το Άντεν, τη μεγάλη πόλη του Νότου.

Η χώρα, όπου οι αντάρτες ελέγχουν μεγάλα τμήματα του εδάφους, μεταξύ των οποίων η πρωτεύουσα Σαναά, βιώνει εύθραυστη ηρεμία έπειτα από εκεχειρία την οποία διαπραγματεύθηκε ο ΟΗΕ το 2022.

Πηγή: skai.gr

