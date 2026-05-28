Επίσκεψη στο εντυπωσιακό Σπήλαιο Περάματος

Του Νικόλα Μπάρδη

Αφήνοντας πίσω μας τα γυάλινα Γιάννενα και κατευθυνόμενοι προς το γειτονικό χωριό Πέραμα, περίπου 5 χιλιόμετρα μακριά απ’ το κέντρο της πόλης, συναντούμε ένα από τα ομορφότερα σπήλαια της Ηπείρου. Ο λόγος φυσικά για το Σπήλαιο Περάματος που βρίσκεται σε υψόμετρο 480 μέτρων, ακριβώς δίπλα από τις όχθες της Λίμνης Παμβώτιδας, και έχει θέα στην πόλη. Το εν λόγω σπήλαιο ανακαλύφθηκε τυχαία το 1940 κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, ενώ μόλις σταμάτησε ο πόλεμος φωτογραφήθηκε για πρώτη φορά από τον Κωνσταντίνο Κασβίκη, γυμναστή και ερασιτέχνη σπηλαιολόγο.

Τα χρόνια που ακολούθησαν, και συγκεκριμένα τη δεκαετία του 1950, ο Ιωάννης και η Άννα Πετροχείλου, ιδρυτές της Ελληνικής Σπηλαιολογικής Εταιρείας, άρχισαν τη συστηματική του εξερεύνηση με σκοπό να το χαρτογραφήσουν και εν συνεχεία να γίνουν οι κατάλληλες εργασίες, για να αποτελέσει το πρώτο επισκέψιμο σπήλαιο της Ελλάδας! Το σπήλαιο αποτελείται από πολλές διαδοχικές αίθουσες και διαδρόμους με σταλακτίτες, σταλαγμίτες, κουρτίνες και εντυπωσιακές κολώνες σε ιδιόμορφα συμπλέγματα. Μάλιστα, το 1956 βρέθηκαν στο εσωτερικό του απολιθωμένα δόντια και οστά της αρκούδας των σπηλαίων.

Το Σπήλαιο του Περάματος καταλαμβάνει μία έκταση 14.800 τετραγωνικών μέτρων, όμως η επισκέψιμη διαδρομή είναι μόλις 1.100 μέτρα. Συνολικά η ξενάγηση διαρκεί 45 λεπτά και η θερμοκρασία μέσα στο σπήλαιο είναι σταθερή στους 18 βαθμούς Κελσίου καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Εκεί υπάρχει το Κέντρο Προβολής και Υποδοχής Επισκεπτών «Άννα Πετροχείλου» που περιλαμβάνει αίθουσα προβολής, έναν χώρο έκθεσης γεωλογικών και παλαιοντολογικών ευρημάτων, καθώς και ένα καφέ – αναψυκτήριο για τους επισκέπτες. Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των τουριστών, το σπήλαιο διαθέτει και ένα τουριστικό τρενάκι, που μεταφέρει τον κόσμο από την είσοδο του Περάματος προς το Σπήλαιο.

Το συγκεκριμένο σπήλαιο είναι ευρέως γνωστό για τον πλούσιο διάκοσμο από σταλακτίτες και σταλαγμίτες, που διαθέτουν εντυπωσιακές μορφές και εξωπραγματικά χρώματα, μαγνητίζοντας τις ματιές και τα φλας των επισκεπτών, τόσο Ελλήνων, όσο και ξένων. Σε κάθε ξεχωριστό επίπεδο οι γεωλογικοί σχηματισμοί που έχουν δημιουργηθεί μέσα από χιλιάδες χρόνια σταδιακής απόθεσης ασβεστίου από τα νερά που διέρχονται στο εσωτερικό του, προσφέρουν ένα απόκοσμο και συνάμα μαγικό θέαμα, που δεν αφήνει κανέναν ασυγκίνητο. Από τις επισκέψιμες αίθουσες αναμφίβολα ξεχωρίζει αυτή του «Σταυρού», όπου οι σταλακτίτες μοιάζουν χωρίς υπερβολή με σύγχρονα έργα τέχνης, πλασμένοι από κάποιον επιδέξιο γλύπτη.

Αν βρεθείτε στα Ιωάννινα για διακοπές, πάρτε λίγο χρόνο για να εξερευνήσετε το μοναδικό αυτό σπήλαιο μαζί με την οικογένεια, και ειδικά το Καλοκαίρι, όπου αποτελεί και μία δροσερή πρόταση για βόλτα, καθώς στο εσωτερικό του έχει απίστευτη δροσιά. Το σπήλαιο θα σας καθηλώσει ήδη από τα πρώτα μέτρα της διαδρομής, ενώ θα βγάλετε και απίθανες φωτογραφίες για το Instagram.



Πηγή: skai.gr

