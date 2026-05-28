Τροχαίο στην Πέτρου Ράλλη: Αυτοκίνητο προσέκρουσε σε κολώνα - Σοβαρά τραυματίας ο οδηγός

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης (28 Μαϊου) στην Πέτρου Ράλλη στο ύψος του Ρουφ, όταν αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε με σφοδρότητα σε κολώνα, υπό συνθήκες που διερευνώνται.

Ο οδηγός του οχήματος τραυματίστηκε πολύ σοβαρά όπως αναφέρουν οι πρώτες πληροφορίες.

Άμεσα στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Τροχαίας και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για την παροχή βοήθειας, ενώ ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Πηγή: skai.gr

